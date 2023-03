Ramadan 2023 – ministère de l’Éducation : voici les nouveaux horaires de cours

Une seule journée nous sépare du début du Ramadan 2023 et tout un chacun se prépare comme il peut à cette période sacrée. Comme chaque année, des horaires modulés sont instaurés pour permettre à la population de s’accommoder au rythme du jeune.

Dans une note publiée ce matin, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le nouveau planning des cours pendant le Ramadan Algérie. Ces horaires seront valables durant tout le mois et devront être respectés autant par les employés que par les élèves.

Ramadan 2023 : n ouveaux horaires de travail des établissements scolaires algériens



Comme à son habitude, le Ministère a ordonné une baisse du régime horaire au sein des écoles, collèges d’enseignements moyens et lycées du pays pendant le Ramadan. Le programme est divisé en deux parties : un créneau pour les wilayas du nord et des Hauts Plateaux et un autre pour les régions du grand Sud. Ainsi, les cours débuteront à partir de 7h00 du matin et se termineront à 14h00 pendant tout le mois sacré pour les wilayas suivantes :

Adrar ;

Laghouat ;

Biskra ;

Béchar ;

Tamanrasset ;

Ouergla ;

Ilizi ;

Tindouf ;

El Oued ;

Ghardaia ;

Timimoun ;

Bordj Baji Mokhtar ;

Ouled Djellal ;

Beni Abbes ;

In Salah ;

In Guezzam ;

Touggourt ;

Djanet ;

El Mghair ;

El Meniaa .

Pour le reste des wilayas, la journée de cours commencera à partir de 8h30 et prendra fin à 15h30.

Allègement des journée de cours pendant le Ramadan 2023 en Algérie



Concernant la longueur des cours et des périodes d’enseignement, le Ministère a donné des indications spécifiques pour chaque palier. L’enseignement primaire bénéficiera de deux régimes différents. Les établissements assurant une permanence simple devront baisser le régime horaire journalier d’une (01) heure (baisse de 30 minutes le matin et 30 minutes l’après-midi), avec une pause d’une heure et 15 minutes entre les deux périodes.

Quant aux écoles primaires assurant une permanence double, elles devront alléger la période de cours comme suit :

passer d’une période de cours matinale de 2h15 min à 1h45 min ;

passer d’une période de cours de 2h15 min à 1h30 min en après-midi.

Pour les paliers supérieurs (moyen et secondaire), il s’agira d’alléger les séances de cours de 15 minutes chacune. La journée se composera de 4 séances, réparties sur 2 périodes (matin et après-midi) et séparées par une pause d’une heure.