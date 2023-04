Ramadan 2023 – Meilleures séries TV arabes : l’Algérie monopolise le top 3

Qui dit Ramadan dit ambiance chaleureuse autour d’une table et série ramadanesque qui réunit toute la famille. Comme chaque année, les producteurs algériens se sont surpassés pour produire des œuvres à la hauteur des espérances du peuple. La série « Eddama », feuilleton controversé, mais populaire auprès du peuple algérien, fait aussi un tabac dans le monde arabe. La série télévisée est sur le podium Arab Drama Critics Awards cette semaine, au côté de 2 autres feuilletons algériens.

3 séries algériennes au top des tendances TV arabes durant le Ramadan 2023

Les feuilletons algériens connaissent un engouement international cette année. Après le passage sur France 24 de la série « Eddama », c’est au tour des téléspectateurs du monde arabe de montrer leur intérêt. En effet, les Arab Drama Critics Awards ont placé 3 feuilletons algériens en première place du podium de la semaine en termes de popularité. Un record pour la production audiovisuelle nationale.

En première position, on retrouve la série « El Ikhtiar El Awal », œuvre sociodramatique très appréciée ce Ramadan. Elle est suivie de près par la très connue « Eddama », dont le succès est parvenu jusqu’en Europe. En troisième position, c’est une autre série algérienne qui domine, il s’agit de « Hdach » ou onze.

Retour sur le succès d’ Eddama , série populaire ayant touché le cœur des Algériens

Entre conflits de rue, gangs de quartiers et trafic de drogue, les téléspectateurs n’ont pas de quoi s’ennuyer avec Eddama. Ajoutez à ça une pointe d’intrigue sociale et quelques scènes dramatiques, et le mélange parfait entre le réalisme et la fiction est au rendez-vous. C’est ce qui a fait le succès de cette série télévisée, produite à l’occasion du Ramadan et diffusée par l’ENTV.

S’il a été critiqué par beaucoup pour son « incitation à la violence et à la débauche », Eddama reste une production largement appréciée par le peuple. La série a reçu un lot de critiques positives, à l’instar de l’expert en cinématographie libanais Khalil Haroun, qui a souligné la qualité de la production et du jeu d’acteurs.