Le vendredi 7 avril 2023, un Iftar collectif a été organisé à Alger, rassemblant plus de 2000 personnes à la Place Audin. Cet événement, organisé dans le cadre du programme de solidarité du mois sacré de Ramadhan, a mis en lumière l’unité et la solidarité qui caractérisent la société algérienne. La présidente de la commune d’Alger Centre, Mahdia Benghalia, a exprimé sa satisfaction face à cette réussite.

La commune d’Alger Centre, sous la direction de sa présidente Mahdia Benghalia, a initié cet Iftar collectif dans le cadre du programme culturel et de solidarité mis en place à l’occasion du mois sacré de Ramadhan.

Cet événement, interrompu pendant plusieurs années à cause de la pandémie de Covid-19, a été organisé avec la participation des travailleurs de la commune, des habitants et des acteurs de la société civile. Selon Mme Benghalia, cette initiative vise à mettre en exergue les valeurs de solidarité entre les membres de la société.

Entre Ftour et activités : un événement rassemblant toutes les franges de la société algérienne

Au-delà des familles algériennes venues en grand nombre, cet Iftar collectif a également rassemblé des artistes, des étudiants et des ressortissants étrangers. La présidente de la commune d’Alger Centre a souligné l’adhésion de toutes les franges de la société civile pour cette initiative de charité.

Les participants ont pu partager les différents plats traditionnels algériens préparés spécialement pour l’occasion, offrant une belle image de la solidarité et du partage qui règnent au sein de la société algérienne.

En marge de l’Iftar collectif, plusieurs activités de loisirs et des spectacles d’art ont été organisés pour les enfants et les familles au niveau de la Grande Poste et la Place Maurice-Audin. Ces animations ont contribué à créer une atmosphère conviviale et festive autour de cet événement, renforçant ainsi l’esprit de solidarité et de partage entre les participants.

L’Iftar collectif organisé à Alger le vendredi 7 avril 2023 a été un véritable succès. Plusieurs personnes ont donc pu rompre leur jeune, ensemble dans une bonne ambiance.