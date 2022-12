Ramadan 2023 : les Tarawih autorisées dans les mosquées de France

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, en compagnie de la Grande mosquée de Pais, ont procédé lundi 19 décembre dernier à la signature du cahier des charges concernant le label « Halal ». Pour rappel, ce dernier permet de certifier les différents produits alimentaires exportés depuis la France vers l’Algérie.

En effet, après concertation et coordination avec les services du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, la signature de ce cahier des charges a eu lieu. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a fait savoir que cette démarche s’inscrit dans le cadre des instructions des hautes autorités pour accompagner la communauté algérienne établie à l’étranger, notamment en France, rapporte APS.

Par ailleurs, au cours de cette rencontre, les deux parties ont également évoqué l’organisation des prières de Tarawih. Et ce, au niveau des mosquées de la France.

Ramadan 2023 : les mosquées de France accueilleront les prières de Trawih

Dans un autre dossier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a fait part de la disponibilité de son ministère pour organiser les prières de Tarawih durant le mois de Ramadhan. Et ce à travers les mosquées de France.

Pour s’y faire, ce même responsable a fait savoir que ses services entameront les procédures de demande des visas. Et ce, pour assurer le voyage des imams concernés par cette mission. Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture des mosquées, sur le territoire français. Et ce, en termes de prières, de prêches et des caravanes scientifiques et culturelles, Belmehdi a affirmé que des discussions ont été entamées avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Notamment pour trouver des alternatives à cette décision relative au détachement des imams en France, qui doivent cesser avant 2024.

De son côté, le recteur de la grande mosquée de Paris a fait part de sa gratitude pour la confiance que les autorités algériennes lui ont accordée. Ce dernier a salué les efforts déployés envers la communauté nationale en France. Notamment au moment où une centaine de fonctionnaires détachés s’engagent à assurer des prêches responsables.