Ramadan 2023 : les restaurants Rahma sous la loupe des autorités

À un mois du Ramadan, tout le monde s’active pour bien accueillir le mois sacré. Ainsi, les pouvoirs publics ont pris de nombreuses mesures pour améliorer le pouvoir d’achat du citoyen, lui faciliter l’accès aux denrées de base et organiser les activités communautaires traditionnelles. C’est notamment le cas des restaurants Al Rahma, en pleine préparation à l’heure actuelle.



Depuis peu, les municipalités commencent à accueillir les demandes d’autorisation pour l’ouverture de restaurants Rahma. En outre, des dispositions ont été mises en place pour garantir l’hygiène des lieux et assurer la qualité des repas servis aux voyageurs et aux nécessiteux.

Les municipalités invitent au dépôt des dossiers pour les restaurants Rahma

Le peuple algérien ne manque pas de solidarité et, chaque année, des milliers de restaurants Rahma ouvrent leurs portes durant la période sacrée de jeûne. À moins d’un mois du Ramadan, les municipalités commencent à réceptionner les demandes d’ouverture de ces restaurants. Les citoyens désirant s’impliquer dans cet élan de charité sont invités à déposer leurs dossiers au niveau des directions des affaires sociales affiliées à chaque mairie.

Pour organiser des iftars collectifs, les Algériens doivent respecter un cahier des charges. Celui-ci imposent des normes sanitaires et d’hygiène particulièrement strictes pour assurer la sécurité des nécessiteux et des itinérants amenés à rompre le jeune loin de chez eux. La commission de délivrance des autorisations prendra également en compte la qualité des aliments utilisés dans la préparation des repas.

D’un autre côté, les demandes pour l’organisation d’iftars dans les mosquées sont nombreuses cette année, indique une responsable de la maire de Bach Djerrah. Rappelons que le ministère des Affaires religieuses avait donné le feu vert pour l’utilisation des mosquées pour accueillir des repas collectifs durant le Ramadan 2022.

Hygiène des lieux et qualité des plats : suivi régulier des restaurants Rahma

Comme chaque année, les autorités surveilleront les iftars collectifs au sein des restaurants de Rahma. Dans cette optique, les mairies missionneront des agents pour assurer une veille régulière tout au long du mois sacré. Le but étant de garantir le respect des conditions de sécurité et de qualité pour les voyageurs ainsi que pour les plus démunis venus rompre le jeune.

Ainsi, les mairies programment des inspections soutenues, voire quotidiennes, pour les restaurants Rahma. En cas d’infraction ou de non-respect des exigences, celles-ci prévoient le retrait immédiat des autorisations.