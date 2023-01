Ramadan 2023 : le Centre International d’Astronomie dévoile la date

Il ne reste plus que quelques semaines pour le mois de ramadan ! Avec l’avènement du mois de Rajab, le compte à rebours a déjà commencé. À cet effet, les musulmans dans le monde entier s’interrogent sur la date exacte du début de ce mois béni. En fait, nous savons déjà que le ramadan pour cette année commencera durant le mois de mars. Donc, il reste juste de savoir la date exacte du premier jour de ce rituel sacré.

On notera dans ce sillage que le premier jour du ramadan 2022 était le 2 avril. Sachant que le mois sacré avance chaque année de 10 à 14 jours par rapport à l’année précédente. Ainsi, selon les prévisions astrologiques, le premier jour du ramadan pour cette année sera le 23 mars 2023 dans tous les pays musulmans.

Ramadan 2023 : le croissant ne sera pas visible dans la nuit du 21 mars 2023

Selon le centre international de l’astronomie, le croissant du ramadan ne sera pas visible durant la nuit du mardi 21 mars 2023. Et ce, à cause du coucher de la lune avant le coucher du soleil. Ainsi que la conjonction qui aura lieu avant le coucher de soleil.

De ce fait, le centre international de l’astronomie affirmé que le premier jour du mois sacré sera le 23 mars 2023, comme on l’avait indiqué plus haut. En effet, le centre spécialisé s’est basé sur le calendrier hégirien. On notera par ailleurs que l’Arabie Saoudite procédera à une enquête du croissant du ramadan, comme chaque année. Et ce, après le coucher du soleil du mardi 29 chaabane 1444 qui correspond au 21 mars 2023.