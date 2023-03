Ramadan 2023 : l’Algérie un des pays arabe qui comptera le plus d’heures jeûne

Le site Internet Al-Jazeera Net a publié un rapport sur le nombre d’heures de jeûne dans le monde pendant le Ramadan 2023. Il faut savoir que les heures de jeûne peuvent donc varier en fonction de la région et de la saison. En général, les heures de jeûne peuvent aller de 12 à 16 heures par jour.

Par exemple, dans les régions proches de l’équateur, où les journées sont plus courtes, les heures de jeûne sont plus courtes, tandis que dans les régions plus éloignées de l’équateur, les heures de jeûne sont plus longues. De plus, les heures de jeûne diffèrent au début du mois de Ramadan de celles de la fin, et augmentent souvent de quelques minutes chaque jour car nous approchons du mois d’été, au cours duquel les heures de clarté augmentent.

Selon cette même source, le mois de Ramadan pour cette année commencera le jeudi 23 mars et durera 29 jours, et l’Aïd Al-Fitr aura lieu le vendredi 21 avril 2023. A noter que le début et la fin du jeûne sont marqués par l’apparition et la disparition du croissant de lune.

Ramadan 2023 : Combien d’heures vont jeûner les Algériens ?

Cette année, les pays du Maghreb devraient connaître les heures de jeûne les plus longues du mois béni, avec l’Algérie et la Tunisie en tête avec environ 15 heures et 45 minutes. En ce qui concerne l’Algérie, ses habitants seront concernés par ces longues heures de jeûne, qui dureront environ 15 heures et 45 minutes.

Les autres pays du Maghreb, tels que la Tunisie et le Maroc, ont également connaissance de leurs heures de jeûne, qui seront respectivement de 15 heures et 25 minutes pour les deux pays. Les Marocains et les Tunisiens auront donc des périodes de jeûne similaires.

Enfin, il faut noter que concernant la capitale algérienne, les horaires de prières et donc de jeûne sont communiquées quotidiennement sur le site Algerie360.com

Combien d’heures jeûneront les autres pays musulmans ?

Comme expliqué précédemment, les heures de jeûne varient selon les pays. Alors que les citoyens de certaines nations jeûnent plus de 15 heures par jour, d’autres jeûnent moins.

Selon le rapport du site Al-Jazeera, les Comores auront le nombre d’heures de jeûne le plus court du monde arabe pendant le Ramadan 2023, car les musulmans n’y jeûneront que pendant environ 12 heures et 37 minutes. Ils sont suivis par la Somalie (environ 13 heures et 27 minutes), le Yémen (environ 14 heures et 7 minutes), puis le Soudan (environ 14 heures et 8 minutes).

Voici la liste complète, communiquée dans ce rapport :