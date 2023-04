Ramadan 2023 : l’Algérie offre un Iftar aux étudiants étrangers à Constantine

Pendant le Ramadan, une ambiance de partage et de bienfaisance règne. Des mouvements de charité prennent place un peu partout dans le pays pour aider ceux dans le besoin, mais pas que. Il s’agit aussi de rapprocher les gens ensemble pendant ce mois sacré pour remettre les valeurs de partage et de piété sur la table.

C’est exactement ce que cherche à faire le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce jeudi, le Gouvernement a chapeauté un Iftar donné en l’honneur d’étudiants étrangers présents en Algérie. L’événement s’est déroulé à Constantine et a réuni des centaines d’étudiants de nationalités différentes.

A LIRE AUSSI : Enseignement superieur : vers la création d’un pole de l’université américaine en Algérie

Iftar pour les étudiants étrangers à Constantine : le Ministère ne lésine pas sur les moyens

Ce sont quelque 450 étudiants qui se sont réunis dans la salle du réfectoire de la cité universitaire Aïn El Bey de Constantine ce jeudi, pour partager un Iftar collectif. Ces jeunes, issus de nationalités différentes, ont été conviés par le Ministère de l’Enseignement supérieur à partager un repas gratuit pour briser le jeune pendant ce mois de Ramadan.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 à New-York : Iftar et prière collective à Times Square

Cette initiative

vient également s’inscrire dans le cadre d’un projet d’échange culturel. Ainsi, les ressortissants de 27 pays différents se sont réunis pour partager un Iftar composé de plats cuisinés par leurs soins. La Maqlouba palestinienne, le Mansaf jordanien ou encore le Marou Walhout mauritanien et bien d’autres mets étaient à l’honneur lors de cette soirée.

Le Gouvernement veut promouvoir les études supérieures en Algérie

Cet Iftar a été organisé en la présence du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda. Le directeur général de l’Office national des services universitaires (ONOU), Fayçal Henine, a également marqué sa présence à l’événement. Par des initiatives comme celle-ci, le Ministère vise à souder les liens entre les différents pays qui partagent des accords diplomatiques avec l’Algérie, mais pas que.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 à Londres : un iftar collectif au stade de Chelsea

Le MESRS veut aussi attirer plus d’étudiants étrangers dans le pays et ainsi promouvoir les universités algériennes à l’internationale. Il s’agit de démontrer que l’Algérie propose des formations qualifiantes et que la prise en charge universitaire ici est de qualité.