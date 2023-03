Ramadan 2023 : l’actrice algérienne Amel Bouchoucha comme vous ne l’avez jamais vue

Par le biais de sa page officielle sur le réseau social Instagram, l’actrice algérienne emblématique Amel Bouchoucha a dévoilé un projet auquel elle a pris part. En effet, il s’agit de « Douar Chemali”, une série syrienne qui sera diffusée durant le mois sacré. Très motivée que jamais, la belle brune n’a pas dissimulé sa joie en participant à un tel programme. Elle, qui a eu la chance de collaborer avec une sélection des stars syriennes.

À l’instar de Samia Al Jazaere, Fayez Kazak ou encore Abdulmonem Amayri. Vous n’êtes pas sans savoir que la sœur de Maroua Bouchoucha était aux commandes de plusieurs séries qui ont fait un grand buzz. Et ce, depuis sa participation au télé-crochet Star Academy. Pour le coup, les fans de la vedette vont, cependant, découvrir une nouvelle performance.

Loin du rôle de la fille riche interprétée dans « Al Ekhwa », l’instagrameuse va interpréter le rôle de Fada, une femme forte et courageuse. Dans ce sillage, Amel a affirmé qu’il s’agit de l’une des meilleures expériences passées durant sa carrière d’actrice. On notera dans ce sens que cette production met en lumière l’extrémisme religieux islamiste ou chrétien qui a vu le jour en Syrie, durant les années 90, spécialement en 1994.

Amel Bouchoucha : zoom sur la carrière de l’actrice algérienne

Amel Bouchoucha est une actrice, chanteuse et présentatrice de télévision algérienne. Elle est née le 25 juillet 1982 à Tébessa. Elle est l’une des personnalités les plus célèbres et les plus appréciées en Algérie mais également dans le monde arabe. Bouchoucha a commencé sa carrière en 2006 en participant à la quatrième saison de la célèbre émission de télévision arabe « Star Academy ».

Elle a rapidement acquis une grande popularité auprès du public grâce à sa voix douce et puissante, ainsi que son charme naturel. Après sa participation à « Star Academy », Bouchoucha a lancé sa carrière musicale. Cependant, la jeune maman a décidé de réorienter sa carrière. En effet, Amel a participé à plusieurs séries.

Notamment, Dhakirat al-Jasad, Djalasat nesaiya, Zaman Al Baroth, Al Ekhwa, et bien plus encore. Bouchoucha est également très active sur les réseaux sociaux, où elle partage régulièrement des photos et des vidéos de sa vie quotidienne avec ses millions de followers.