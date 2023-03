Ramadan 2023 : la journaliste Beauty ria à l’affiche d’une sitcom

Houria Belguendouz, connue sur instagram sous le nom “Beauty Ria” une journaliste algérienne très active sur les réseaux sociaux, est sur le point de réaliser un rêve qu’elle caressait depuis longtemps. En effet, l’instagrameuse va interpréter le rôle principal dans une sitcom qui sera diffusée pendant le mois de Ramadan.

On notera que cette information a été relayée par le journaliste people Rabah Allaoua. Cependant, aucun autre détail n’a été dévoilé à cet égard. Notamment, le nom de la sitcom ou encore les comédiens qui vont y participer. À vrai dire, Houria Belguendouz est une personnalité très appréciée par ses fans. Elle possède une communauté de 174 k followers sur Instagram, où elle partage régulièrement des photos de son quotidien, des voyages et des rencontres avec des personnalités connues.

À l’image de Patrick Bruel. Effectivement, la nouvelle de sa participation à une sitcom pour le mois de Ramadan a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par ses fans. Ceux-ci ont exprimé leur joie et leur fierté sur les réseaux sociaux. En effet, les commentaires ont afflué pour féliciter la journaliste et lui souhaiter bonne chance pour cette nouvelle expérience.

Houria Belguendouz : des émissions télévisées à la comédie

Cette opportunité de jouer un rôle principal dans une sitcom pendant le mois de Ramadan est une grande chance pour Houria Belguendouz pour faire ses premiers pas dans le monde de la comédie et de montrer son talent en tant qu’actrice. Nul doute que cette expérience sera également l’occasion pour elle de toucher un public plus large et de renforcer sa position en tant que personnalité influente dans le monde des médias en Algérie.

Il convient de rappeler que “Beauty Ria” étaient aux commandes de plusieurs émissions télévisées. Notamment, Women’s Show et Hna hakda fi ramadan. En somme, l’annonce de la participation de Houria Belguendouz à une sitcom pour le mois de Ramadan est une excellente nouvelle pour ses fans et pour tous ceux qui suivent de près sa carrière. Effectivement, ils sont impatients de voir comment elle s’en sortira dans ce nouveau rôle et de découvrir cette sitcom tant attendue.