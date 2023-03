Ramadan 2023 : la GN met en place un plan spécial de sécurité routière

La Gendarmerie nationale (GN) a procédé à la mise en place d’un plan sécuritaire inclusif, à l’occasion du mois de Ramadan, pour assurer la sécurité des routes, des différents espaces publics et des mosquées qui relèvent de son territoire de compétence, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps constitué.

En effet, à l’occasion du mois de Ramadan et en vue de « garantir la tranquillité et la sécurité des citoyens durant ce mois sacré, la GN a mis en place un plan sécuritaire inclusif pour assurer la sécurité du réseau routier, des différents espaces publics et des mosquées qui relèvent de son territoire de compétence, à travers la mise en place de patrouilles fixes et mobiles soutenues par les escadrons de la GN, pour assurer la tranquillité et la santé publiques et protéger les individus et les biens ».

Pour ce faire, la GN intensifie les barrages de sécurité et les patrouilles, en plus de mettre à la disposition des citoyens plusieurs canaux et moyens de communication leur permettant de signaler toute contravention, à savoir le numéro vert gratuit (10.55), outre le site réservé aux pré-réclamations et renseignements à distance « www.ppgn.mdn.dz » et le site « Tariki.dz » sur Facebook.

Intensification de la présence des éléments de la Gendarmerie Nationale sur les routes

Au volet sécurité routière, le plan prévoit un accompagnant des usagers de la voie publique et une intensification de la présence des éléments de la GN sur l’ensemble du réseau routier, en sus du lancement de campagnes de sensibilisation destinées aux conducteurs des différents types de véhicules.

Par ailleurs, pour ce qui est du volet des missions de police économique, le plan prévoit également « l’intensification de la lutte contre toute forme de spéculation, de monopole et de fraude, notamment en ce qui concerne les produits subventionnés et de large consommation », précise la même source.