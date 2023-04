Ramadan 2023 : la Chorba algérienne fait sensation en France

C’est le mois sacré, et qui dit ramadan dit jeûne, ambiance familiale et plats traditionnels. En France, comme beaucoup de pays dans le monde, la communauté musulmane essaie de reproduire cette atmosphère chaleureuse qui leur rappelle les meilleurs moments du mois de ramadan passé au Bled.

Courses, décorations et cuisine traditionnelle, tous les moyens sont bons pour se rappeler le bon vieux temps passé dans les cuisines des mamans et des grands-mères, à plier des feuilles de brick. Ou encore, à éplucher des légumes pour la délicieuse Chorba que préparaient nos grands-mères.

D’ailleurs, parlant de la Chorba, la recette de la version algérienne de cette soupe a été très demandé, ces derniers temps en France.

La Chorba algérienne mise en avant par la presse en France

La recette de grand-mère de la chorba algérienne, la recette de la véritable Chorba algérienne ou encore la recette traditionnelle de la Chorba algérienne… Sont autant de formules utilisées par les médias en France. Et ce, pour mettre en avant cette soupe très consommée durant le mois de Ramadan.

En effet, à peines quelques jours sont passés du mois sacré, de nombreux médias en France se mettent à rappeler la recette de la Chorba algérienne. Par exemple, pour RTL, cette dernière, elle est « la soupe la plus consommée durant ce mois ». Pour Femme actuelle, la Chorba algérienne représente « une recette généreuse et conviviale qui plait à tous le monde ».

Par ailleurs, la Chorba algérienne compte également parmi la liste des recettes faciles et gourmandes de Demotivateur Food. Pour rappel, en 2022, la chorba a été classé en 6e place du classement des meilleures soupes de CNN.

Chorba Frik, à vermicelles, ou encore la Hrira, sont des variantes de la Chorba algérienne. Qui se préparent généralement à base de légumes et de viande d’agneau. Comme accompagnement, les Algériens optent pour le combo Chorba – Bourek, qui a réussi à séduire les papilles des plus gourmands.

Une Chorba à l’algérienne pour les personnes les plus précaires de Marseille

En plus d’être la meilleure période pour exposer ses talents culinaire, le mois de ramadan est également l’occasion pour faire preuve de solidarité. Et enraciner l’esprit de partage entre les différentes communautés. À Marseille, l’association Rebondir 13, sise dans le quinzième arrondissement, s’est mobilisée pour offrir des repas gratuits chaque soir pendant ce mois bénis.

Au menu, le choix du plat à servir dépend des produits disponibles. Entre petits pois, artichauts et poulet. Les bénévoles de l’association rebondir 13 apportent une attention particulière pour la préparation de la délicieuse Chorba « à l’algérienne ».

En effet, dans le modeste et chaleureux local de l’association, ces bénévoles s’activent pour préparer, dans de grandes marmites, une portion suffisante pour 300 repas. Ces derniers sont destinés pour les personnes dans le besoin, les étudiants les plus précaires. Mais aussi, les sans papiers, les femmes et les personnes âgées seules et isolées.

