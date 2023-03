Ramadan 2023 : la charbet toxique et cancérigène, l’APOCE met en garde

Une des traditions qui se sont imposées à la table des Algériens pendant le Ramadan, c’est la fameuse « charbet ». Vendue en grandes quantités chaque année, cette boisson populaire est pourtant bien néfaste pour la santé. Une composition plus que douteuse, des conditions de conservation et d’acheminement loin des normes, les spécialistes pointent du doigt la traditionnelle charbet algérienne. Et ils sont loin d’etre les seuls, les associations de protection du consommateur telles que l’APOCE, mettent en garde les citoyens contre la consommation de cette boisson.

La charbet à éviter ce Ramadan, l’APOCE avertit les Algériens

La charbet fait partie de ces aliments qui sentent bon le Ramadan. C’est une boisson largement appréciée par les Algériens pour son goût acidulé et son aspect coloré. Largement accessible pour son prix abordable, elle a envahi nos foyers ces dernières années et s’est imposée comme coutume sur nos tables ramadanesques.

Malheureusement, cette habitude est loin d’être des plus saines pour plusieurs raisons différentes. D’abord, pour sa composition douteuse. De l’eau, de l’acide citrique, du sucre et des colorants alimentaires, pas la moindre trace de fruits frais ou d’aliments nutritifs. Et pour ne rien arranger, l’eau utilisée est bien souvent de provenance inconnue, elle peut donc être insalubre (eau stagnante, exposée à des souches microbiennes…).

Sans parler des conditions de préparation qui restent mystérieuses, sans protocole d’hygiène ni dosage précis. La rumeur veut que certains vendeurs peu scrupuleux préparent le breuvage sucré dans leurs baignoires, voire, dans des garages clandestins.

Un cocktail toxique, les dangers de la charbet revelés au grand jour

Vendue généralement à la sauvette dans des échoppes informelles, la charbet est mal conservée. La chaîne de froid n’est pas respectée et les bouteilles (ou sachets en plastique) sont laissés exposées au soleil. Inutile d’être un chimiste pour se rendre compte du danger ici ; les contenants en plastique réagissent à la chaleur et relâchent des particules toxiques dans la boisson.

Et ils ne sont pas les seuls à être sensibles au soleil, les colorants alimentaires présents dans la charbet réagissent aussi aux rayons UV et changent de composition. Tout ceci crée un cocktail Molotov des plus toxiques pour l’organisme et possiblement cancérigène. Et si ce n’était pas suffisant pour vous convaincre, ajoutez à ça la provenance inconnue des bouteilles en plastique utilisées pour le stockage.

Vous l’aurez compris, la charbet traditionnelle est loin de montrer patte blanche, et pourrait bien disparaître de nos tables du Ramadan dans un futur proche.