Ramadan 2023 : instructions de Tebboune lors du conseil des Ministres

Selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public durant cette fin de journée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé le conseil des ministres aujourd’hui, le dimanche 8 janvier, le premier conseil des ministres de cette année 2023. Le conseil des ministres en question connaît plusieurs nouvelles instructions du chef de l’État.

Cette réunion du Conseil des ministres a été consacrée à l’examen d’un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et des exposés ministériels conjoints portant sur le mécanisme d’approvisionnement du marché en Urée 46%, les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023, et le dessalement de l’eau de mer.

Les instructions de Tebboune en prévision du mois de Ramadan 2023

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement de fournir toutes les conditions appropriées pendant le mois de Ramadan 2023 pour fournir les produits de consommation.

Selon le communiqué de la présidence de la République, le président Tebboune a également instruit le gouvernement de continuer à lutter contre la spéculation tout au long de l’année et de prendre les dispositions nécessaires contre les spéculateurs.

En plus d’encourager les agriculteurs à vendre directement leurs produits et à allouer des sites pour leurs activités pendant le mois de Ramadan 2023.