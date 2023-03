La présence de l’actrice Biyouna dans plusieurs projets cette année a suscité plusieurs réactions de la part des téléspectateurs ou bien de la part des acteurs et journalistes. Notamment, la journaliste Nassima Djaffar bey qui n’a pas hésité à donner son avis à cet égard. Au cours de son passage sur l’émission « Zapping » diffusée sur Ennahar TV, Nassima a fait part de ses observations sur la participation de Biyouna à plusieurs productions pour ce ramadan.

En effet, l’instagrameuse estime que les producteurs essaient de se rattraper en faisant appel à une grande comédienne qui était absente du petit écran depuis plusieurs années. Cependant, Nassima pense que Biyouna n’aurait pas dû participer à certains projets dans lesquels elle a fait son apparition cette année. Et ce, en tenant compte de son apport à l’art algérien durant toute sa carrière.

Dans ce sens, elle a souligné qu’elle ne surestimait aucune actrice, mais que Biyouna restait Biyouna. Et ce n’est pas tout ! D’après la chroniqueuse, Biyouna a été « surconsommée » par les producteurs cette année. Pour argumenter son point de vue, Nassima a cité l’exemple de la série « Eddama », où selon elle, jusqu’au deuxième épisode, Biyouna n’avait encore rien dit, malgré l’effort qu’elle a déployé pour interpréter son rôle.

Nassima Djaffar Bey : « Biyouna a besoin d’un bon conseiller. «

Dans ce sillage, la journaliste a affirmé que Biyouna a besoin d’un bon conseiller pour orienter ses choix artistiques. Et ainsi éviter de tomber dans des productions qui ne mettent pas en valeur ses talents. Il est important de noter que la critique de Nassima n’est pas dirigée contre Biyouna en tant qu’actrice, mais plutôt contre les producteurs qui cherchent à exploiter sa popularité sans tenir compte de la qualité artistique des projets.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que Biyouna est considérée comme l’une des plus grandes actrices algériennes de tous les temps, avec une carrière remarquable qui s’étend sur plusieurs décennies.



Ramadan 2023 : Biyouna présente dans plusieurs projets

Bien que cette forte présence ne soit pas au goût de Nassima Djaffar Bey, les internautes ont apprécié le fait de voir une actrice de taille participer à plusieurs productions durant le mois béni. Selon eux, la présence de grands acteurs algériens durant les séries ramadanesques est un indispensable.

Comme on l’avait mentionné dans nos articles précédents, cette année a connu le retour de plusieurs figures emblématiques sur la scène artistique algérienne. À l’image de Biyouna, Bahia Rachedi, Hamid Achouri, Djamel Bounab. Ou encore Mourad Khane, Amar Benani, Rym Takoucht et Abdelkarim Bribar.

Chose qui justifie l’engouement des téléspectateurs envers les séries ramadanesques cette année. Par rapport à la présence de Biyouna pour ce ramadan, il convient de préciser que la native de Belouizdad a participé à 5 projets, dont 4 sitcoms et une série dramatique. Quant à la série dramatique, on notera qu’il s’agit de la série « Eddama » du producteur Yahia Mouzahem et qui a eu un grand succès depuis la diffusion de son premier épisode. Cela au-delà de 4 autres sitcoms : « Akhou lbanat », « Skerkech », « Maaicha Fel good », ou encore « Dar lfchouch ».