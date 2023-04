Ramadan 2023 – Grille TV : quel est le talk show le plus suivi ces 2 semaines ?

Pendant la première quinzaine du mois sacré du Ramadan, l’émission de talk-show « Zapping Ramadan » diffusée tous les soirs sur la chaîne Ennahar TV est devenue l’une des émissions les plus populaires auprès des téléspectateurs algériens. En effet, Zapping Ramadan est le programme du talk-show le plus regardé durant les deux premières semaines. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le journaliste people Rabah Allaoua sur son compte Facebook officiel.

Présentée par le journaliste Yacine Kentache, cette émission a réussi à captiver le public avec ses discussions animées, ses invités de renom et ses critiques de programmes télévisés. Yacine Kentache, connu pour son style franc et direct, a su captiver son audience. En effet, il accueille souvent des acteurs, producteurs et journalistes pour coanimer l’émission avec lui, ajoutant ainsi de la diversité aux discussions.

Parmi les personnalités régulières de l’émission, on peut citer le critique Ahmed Allal et la journaliste Nassima Djaffar Bey, qui apportent des points de vue variés et intéressants sur les programmes télévisés diffusés pendant le Ramadan.

Zapping Ramadan : Biyouna et plusieurs acteurs prometteurs ont fait leur apparition sur le plateau de l’émission

À vrai dire, l’émission « Zapping Ramadan » offre une tribune aux acteurs, aux producteurs et aux autres personnalités du monde du divertissement pour partager leurs opinions et leurs expériences. Des figures connues comme Bouchra Okbi, Nawel Zaater, Amine Boumediene et Fatima Belhamissi ont fait plusieurs apparitions sur le plateau de l’émission, partageant leurs points de vue sur la qualité des productions, le jeu d’acteur et d’autres aspects du monde de la télévision.

Yacine Kentache a invité plusieurs acteurs dans le cadre de son émission, notamment de grands acteurs appréciés par le public algérien et qui ont participé activement aux discussions. À l’image de l’actrice Biyouna, connue pour son talent et sa longue carrière. D’autres acteurs prometteurs tels que Chaima Attalah, Lilyane Berkoune, Nissa Bey, le trio de la série Eddama (les enfants Raouf, Billel et Nawel) ont également participé à l’émission, partageant leurs expériences, leurs perspectives sur les programmes auxquels ils ont participé pendant le Ramadan. Ainsi que des anecdotes sur le tournage.

Le premier épisode de l’émission a atteint 22k sur YouTube

Plusieurs personnes préfèrent regarder les différents programmes TV sur la plateforme YouTube. Ainsi, Zapping Ramadan a récolté des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Dans le détail, le premier épisode, publié sur YouTube depuis 12 jours, a été vu par 22k personnes. Sachant que le neuvième épisode est à 26k de vues. Pour rappel, cet épisode a connu la participation des jeunes acteurs de la série Eddama.

Il convient de noter que d’autres programmes du même style sont diffusés sur les chaines algériennes. On citera, de ce fait, l’émission « Hna Hakda Fi Ramdan », diffusée sur Echorouk TV est animée par Kada Benamar. Ainsi que « Zapping Djazairi » diffusée sur la chaîne El Hayatt Tv.