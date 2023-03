Ramadan 2023 – grille TV : le hashtag de la sitcom Akhou Lbanat a plus de 20M de vue sur TikTok

La sitcom « Akhou Lbanat » a connu un grand succès depuis sa première diffusion sur la chaîne de télévision algérienne Echorouk TV. Et ce, durant le mois sacré du ramadan. En effet, la série a été particulièrement appréciée par les téléspectateurs algériens pour les sujets traités et les comédiens qui y ont participé.

Rappelons que parmi les acteurs principaux de la série, on trouve Biyouna, Mohamed Khassani, Sarah Lalama, Souhila Maallem et Mohamed Yaberdri. On notera que ce dernier est le frère ainé de Souhila Mallem et Sarah Lalama, tandis que Mohamed Khassani est un ami de Mohamed Yabedri. Il convient de noter également que Mohamed Yabedri , ses deux soeurs et Biyouna Habitaient à Marseille, avant de faire leur retour à Oran.

La série aborde des sujets sociaux et familiaux de façon drôle et comique qui ont suscité la curiosité du public à découvrir les autres épisodes. En effet, les téléspectateurs ont rapidement été captivés par l’histoire.

Le premier épisode dépasse 1 million de vues sur YouTube

Dans ce sillage, on notera que le premier épisode de la série susmentionnée a atteint 1.8 million de vues sur YouTube, tandis que le deuxième a été vu par 1.4 million de personnes. Et ce n’est pas tout ! Le hashtag de la série, (#akhou_lbanat), a également été très populaire sur les réseaux sociaux, avec plus de 20 millions de vues depuis le début de la diffusion de la série, soit 200 millions et 600.000 vues.

La série a été saluée notamment pour les performances et le jeu d’acteurs. On citera Biyouna qui a été acclamée pour son rôle dans la série. Donc vous l’aurez compris, la sitcom « Akhou Lbanat » a été un succès retentissant auprès des téléspectateurs algériens. Les téléspectateurs sont impatients de découvrir les prochains épisodes de la série, qui promettent d’être tout aussi drôles que les précédents.