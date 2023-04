La sitcom El Batha est à la tête des tendances des séries comiques en Algérie pour ce mois de ramadan. Et ce, depuis la diffusion de son premier épisode. Diffusée sur la chaîne Echorouk TV après Al Iftar, cette série comique raconte l’histoire de deux gangs de quartiers rivaux : le quartier de Laz, (personnage interprété par Nabil Asli), et le quartier de Bounar,( joué par Nassim Haddouche).

La série met en avant plusieurs acteurs connus auprès du public algérien, tels que Nabil Asli et Nassim Hadouche, qui incarnent les personnages principaux. Yasmine Abdelmoumene (Rabia), qui joue le rôle de la fiancée de Nabil Asli, Adel Chiekh, Fouad Zahed et l’actrice majestueuse Nadjia Laaraf qui incarne la maman de Laz.

Dans ce sillage, on notera que l’histoire d’El Batha tourne principalement autour du personnage « Laz », joué par Nabil Asli, un houmiste qui entre souvent en conflit avec d’autres personnes pour protéger les habitants de son quartier. En effet, cette défense de son quartier lui a même valu la prison à plusieurs reprises.

Comme mentionné plus haut, depuis sa sortie, la série a reçu des retours positifs de la part des téléspectateurs algériens, qui ont apprécié la combinaison de comédie et de quelques séquences dramatiques. Les dialogues, les scènes d’action et les personnages attachants ont visiblement contribué à la popularité d’El Batha, selon le public algérien.

El Batha atteint des chiffres impressionnants sur YouTube

En plus de son succès sur les écrans de télévision, la sitcom El Batha a également connu un grand succès sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube. En effet, depuis la mise en ligne de son premier épisode, la série a accumulé un nombre impressionnant de vues.

Le premier épisode a ainsi obtenu plus de 2.1 millions de vues, suivi du troisième épisode avec 1.7 million de vues et du deuxième épisode avec 1.5 million de vues. On notera que le dixième épisode de la série, intitulé « La casa del Batha », et qui a été diffusé hier a quant à lui récolté plus de 1.1 million de vues en seulement 17 heures.

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, les internautes ont salué la performance de Nabil Asli, qui incarne le personnage principal de la série. Les fans ont exprimé leur admiration pour sa capacité à captiver le public et à faire évoluer son personnage tout au long de la série. Effectivement le personnage de “Laz” a obtenu les faveurs des téléspectateurs algériens qui se sont habitués au personnage de “Dakious” qui a connu un grand succès.