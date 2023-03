Ramadan 2023 – grille TV en Algérie : Zoom 6 de Mister X, dans le top 3 des tendances

Mister X, l’humoriste algérien tant apprécié par le public revient pour une sixième saison de son fameux programme « Zoom » en ce mois de ramadan. En effet, le premier épisode de cette nouvelle saison tant attendue par les téléspectateurs algériens a été diffusé il y a deux jours.

Il est à noter que cette émission a connu un grand succès dès ses premières diffusions, ce qui a permis à Mister X de se faire connaître auprès du public algérien et de gagner en popularité au fil des années. Dans ce sillage, on rappellera que « Zoom » est un programme humoristique qui met en valeur les différents programmes diffusés durant le mois sacré. Avec une touche d’humour, Samir Ziane détecte les lacunes des producteurs et des acteurs.

Comme mentionné plus haut, le premier épisode de la sixième saison de « Zoom » a été diffusé il y a deux jours et a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les téléspectateurs algériens. En effet, le programme a pris part au top 3 des tendances en Algérie dès sa première diffusion, décrochant par excellence le 3e rang avec 192.000 vues.

À vrai dire, ce succès est dû en partie à l’humour de Mister X, qui a su conquérir le cœur des Algériens avec son style unique et ses remarques hilarantes.

Qui est Samir Ziane ?

Bien que son programme soit très populaire auprès des téléspectateurs algériens, nombreux d’entre eux ne savent pas qui est Mister X ou bien Samir Ziane. En effet, ce dernier est un humoriste, scénariste et réalisateur algérien. Sur les réseaux sociaux, Samir est présent, notamment sur le réseau social Instagram, ou il est suivi par 446.000 followers qui suivent de près le quotidien du réalisateur algérien talentueux.

Sur YouTube, le youtubeur possède une communauté de 465.000 abonnés. En fait, notre protagoniste a commencé sa carrière par le biais des vidéos sur YouTube. Et ce, depuis 9 ans. En traitant des sujets différents relatifs au quotidien du peuple algérien, le vidéaste a obtenu les faveurs de ses fans. D’ailleurs, le nombre de vues sur sa chaîne en disent long à cet égard. L’année dernière, un épisode de Zoom qui a abordé le programme “Babour Louh” a atteint 735.000 vues.

Depuis son lancement, « Zoom » est devenu une tradition incontournable pour les Algériens pendant le mois de ramadan. Chaque année, les fans de Mister X attendent avec impatience la nouvelle saison de l’émission pour rire et se divertir en famille. En cette sixième saison, Mister X prouve une fois de plus qu’il est un humoriste de talent et un artiste qui sait comment faire rire son public. Nous souhaitons à Mister X une bonne continuation dans sa carrière et nous espérons qu’il continuera à nous divertir avec de nouveaux projets à venir.