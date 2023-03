Ramadan 2023 – Gaspillage alimentaire et dangers du pain en Algérie : un spécialiste alerte

Le mois de Ramadan approche à grands pas et avec lui se posent deux problématiques majeures : le gaspillage alimentaire et la nutrition adéquate. C’est deux questions que souleve le Dr Ramdane Faouzi dans une déclaration à la radio régionale de Sétif, ce vendredi.

Le Dr Ramdane Faouzi, président de l’Académie algérienne de l’Inimitabilité scientifique et chercheur en pharmacie et biologie, a donc averti que les statistiques montrent que l’Algérie est l’un des pays les plus grands consommateurs de pain blanc au monde, ce qui est dangereux pour la santé humaine.



En effet, le pain blanc est fabriqué à partir de farine raffinée, qui est dépourvue de nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux n’est pas trés bénéfique pour le corps en cette période de jeune. De plus, le pain blanc est riche en glucides raffinés qui sont rapidement absorbés.

Au-delà de l’aspect biologique, le Dr Ramdane Faouzi revient aussi sur le gaspillage alimentaire que connaît l’Algérie durant le mois de Ramadan. Il ajoute donc, que le nombre de pains que nous consommons pendant Ramadan a atteint 100 millions, et malheureusement la plupart sont gaspillés et jetés ce qui est préjudiciable pour l’environnement. Il encourage ainsi les Algériens à réduire leur consommation de pain blanc et à opter pour des alternatives plus saines

Gaspillage alimentaire en Algérie : quels étaient les chiffres de l’an passé ?

L’an passé, une étude menée par l’Agence nationale des déchets a révélé qu’en Algérie, 914 millions de baguettes étaient jetées chaque année, soit une moyenne de 2,5 millions de baguettes par jour. Malheureusement, pendant le Ramadan, cette tendance préoccupante ne fait qu’empirer, avec près de 20 millions de baguettes de pain jetées à la décharge publique.



De plus, une vidéo diffusée par la Radio Chaine Deux a mis en lumière cette situation alarmante en montrant des agents de Netcom, l’établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères, empilant des cartons remplis de différents pains encore parfaitement consommables, mais destinés à être jetés ou détruits.