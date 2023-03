Ramadan 2023 – France : les musulmans de Limoges se mobilisent pour les plus démunis

Les musulmans de France ont commencé le jeûne le jeudi 23 mars dernier. Tout comme dans n’importe autre pays, la communauté musulmane célèbre ce mois sacré non seulement par le jeûne, mais aussi par le partage et la solidarité avec les plus démunis.

C’est le cas dans plusieurs villes en France, mais surtout à Limoge. Notamment à la grande mosquée de Limoges où repas et distributions alimentaires sont organisées.

Les musulmans de Limoges au secours des plus démunis

En effet, le mois sacré, pour beaucoup de musulmans, est l’occasion de s’impliquer davantage dans des gestes de partage. C’est également la devise de l’association des musulmans de Limoges pour la fraternité et de Solidarité-Aide-Dignité 87 qui s’organise au sous-sol de la grande mosquée de Limoges afin de venir en aide pour les personnes dans le besoin.

Ainsi, durant ce mois de ramadan et chaque samedi, l’association organisent des distributions alimentaires pour les plus démunis. Pâtes, sucre, poulet ou encore dattes, les bénévoles de l’association des musulmans de Limoges partagent tous selon le besoin. Ces distributions alimentaires, c’est l’occasion pour des mères de familles, mais aussi pour les étudiants pour trouver de quoi se nourrir. Au total, entre 200 et 250 profitent de ces aides chaque samedi.

Un Iftar collectif est organisé chaque soir à Limoges

Le mois sacré est aussi l’occasion pour les familles pour faire preuve de solidarité, de charité et de pardon. La grande mosquée de Limoges appelle les personnes aisées, durant ce mois ce ramadan, à participer à ce mouvement de solidarité. Notamment soit par des dons financiers, soit en achetant des produits alimentaires. D’ailleurs, les membres de la diaspora algérienne qui souhaitent faire un don, sont appelés à contacter la Grande Mosquée de Limoges via sa page Facebook, ou en appelant le numéro 05-55-35-28-68.

En plus des distributions alimentaires, la grande mosquée de Limoge réunit, chaque soir, 200 personnes, mais pas seulement des musulmans, autour d’un repas pour rompre le jeûne.

