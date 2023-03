Ramadan 2023 en France – repas gratuits : les bons plans d’un influenceur algérien

Pas toujours facile de conjuguer vie active et tâches ménagères. Consacrer du temps pour préparer son repas d’Iftar pendant le Ramadan est un véritable challenge pour beaucoup des membres de la diaspora algérienne en France. Et quand ce n’est pas le temps qui leur fait défaut, c’est le budget.

Étudiants, travailleurs au smic et bien d’autres ont du mal à joindre les deux bouts en ce mois sacré. Fort heureusement, il existe des endroits en France où des repas sont servis gratuitement pour briser le jeûne. C’est ce que nous explique Mouloud (@mouloud_addouche), influenceur algérien vivant à Paris, dans une vidéo. Voici sans plus attendre les meilleures adresses d’Addouche pour profiter de repas gratuits pendant le Ramadan en France.

Des bons repas pour les étudiants algériens pendant le Ramadan 2023, un instagrammeur livre ses secrets

Étudiants étudiantes, n’ayez crainte, vous pouvez bénéficier de plateaux-repas gratuits tout au long du mois sacré. Mouloud Addouche, ressortissant algérien en France et instagrammeur populaire, explique la procédure dans une vidéo publiée récemment. Selon ce dernier, la meilleure option reste de se tourner vers les associations spéciales étudiants. Une en particulier attire l’attention de l’influenceur, il s’agit d’Étudiants Musulmans en France (EMF). Une association qui compte de multiples bureaux à travers toute le pays (Paris, Marseille, Toulouse…). Addouche préconise toutefois de contacter le bureau le plus proche de chez vous pour prévenir de votre passage. Une sorte d’enregistrement qui va permettre à l’association de prévoir des repas pour tous.

Deuxième option : les mosquées. Vous n’êtes pas sans savoir que le Ramadan est un mois de partage et de charité. Et ces valeurs sont perpétrées dans de nombreuses mosquées de France, où vous pouvez passer prendre des repas gratuitement sur place ou à emporter. Le plus de cette alternative, c’est qu’elle est ouverte à tous (avec ou sans papiers).

Les associations islamiques de France offrent des repas gratuits pendant le Ramadan, où les localiser ?

Et si aucune des options précédentes ne vous convient, le jeune Mouloud propose une troisième tout aussi intéressante. Il s’agit de localiser les associations islamiques dans votre région et d’aller se présenter comme ressortissant musulman. Des distributions de repas gratuites sont prévues un peu partout en France et selon votre secteur, vous pourriez être éligible à plusieurs aides. Voici les adresses que le jeune influenceur préconise de visiter si vous avez besoin de repas gratuits pendant le Ramadan :