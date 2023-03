Ramadan 2023 en France : Céline’s Kitchen dévoile une adresse pour des produits en promo

Encore quelques jours avant que l’ambiance ramadanesque n’envahisse nos maisons et nos rues. Nombreux sont ceux qui ont commencé leur shopping du Ramadan, des aliments à consommer à la décoration, en passant par la vaisselle, tout est bon pour célébrer l’arrivée du mois sacré.

Et notre chère diaspora n’est pas en reste en termes de préparatifs, les Algériens à l’étranger s’activent tout autant pour remplir leurs placards en prévision de la période de jeune. Pour tous les amateurs de bons produits, Céline’s Kitchen, youtubeuse culinaire connue, livre ses secrets pour trouver des offres spéciales Ramadan à prix cassés en Île-de-France.

Marché Entrepôt, l’astuce de Céline’s Kitchen pour des courses du Ramadan moins chères en France

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Céline (@ceinekitt) initie sa communauté à son astuce favorite pour faire des économies à l’approche du Ramadan. Il s’agit d’une petite boutique primeur qui offre des produits alimentaires à prix avantageux. On y trouve des denrées de toutes sortes : laitages, féculents, pâtes, conserves. Le petit plus de cette boutique ? Sa section spéciale Ramadan où on trouve des produits tels que les feuilles de bricks, l’eau de fleur d’oranger, le flan en poudre, etc, de marques algériennes. Le lieu favori de Céline comporte également une boucherie Halal pour satisfaire tous les amateurs de viande fraîche.

Pour finir, Céline présente la section « anti-gaspillage » du magasin, un rayon dédié exclusivement aux prix cassés. Il s’agit de produits de grande consommation (yaourts, fromages, pâtes, charcuterie…) tarifiés à des prix concurrentiels.

Céline’s Kitchen retourne en Algérie, sa réaction émeut des milliers d’ abonnés

Rappelons que la youtubeuse avait décidé de retourner en Algérie récemment, après une absence de 33 ans. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa réaction a été très émotionnelle. Se filmant durant son voyage, elle éclate en sanglots à l’arrivée sur le sol algérien. Une réaction qui lui a valu beaucoup de retours de la part des internautes, autant de ses abonnés algériens que des autres nationalités. La vidéo cumule à ce jour plus de 20 000 vues sur Instagram.

