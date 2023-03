Ramadan 2023 : échange de vœux entre Tebboune et ses homologues tunisien et mauritanien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, mercredi, une communication téléphonique avec son frère, le président de la République tunisienne, Kais Saied, lors de laquelle ils ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Tebboune et El Ghazouani échangent les vœux à l’occasion du mois de Ramadan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, mercredi, une communication téléphonique avec le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de laquelle ils ont échangé les vœux à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, indique un communiqué de la Présidence de la République.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, une communication téléphonique avec son frère le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de laquelle il l’a félicité à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadhan, et lui a exprimé ses vœux de santé et au peuple mauritanien frère davantage de progrès », lit-on dans le communiqué.

A son tour, le président mauritanien « a exprimé à monsieur le Président sa gratitude, souhaitant au peuple algérien frère davantage de progrès et de quiétude », a conclu la même source.