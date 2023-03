Ramadan 2023 – distribution d’aliments perturbée : quelles en sont les raisons ?

Le responsable de l’Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar, a reconnu l’existence de perturbations dans la distribution de certains produits alimentaires. Particulièrement ceux de large consommation, comme l’huile, le lait et la semoule.

Hadj Tahar Boulenouar a déclaré lors d’une intervention dans un média arabophone que le point commun entre ces denrées est qu’elles sont subventionnées. Et que cela se produit toujours dans ces périodes de l’année (Ramadan).

Le même intervenant a affirmé que malgré les fluctuations, les chiffres sont tirés soit des bureaux publics, soit des producteurs. Rajoutant que l’approvisionnement de ces aliments reste suffisant pour répondre à la demande pendant le mois de Ramadan et même après celui-ci.

Boulenouar a attribué la raison à un déséquilibre dans la distribution des produits alimentaires à une forte demande parfois disproportionnée. Ainsi que les rumeurs répandues sur les sites de réseaux sociaux.

Pour conclure, il a rassuré, en affirmant que le stock de denrées alimentaires et d’articles de grande consommation est suffisant pour des mois après le Ramadan, assurant de nouvelles quantités d’huile, de poudre de lait et de farine, vont approvisionner le marché national.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 – Algérie : les 3 mesures de l’État contre la hausse des prix

A quand une baisse des prix des fruits et légumes durant le Ramadan 2023 ?

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans, Tahar Boulenouar, avait révélé, le lundi 6 mars 2023, que les prix des légumes et des fruits, devraient connaître une stabilité à partir de la deuxième semaine du mois de Ramadan à venir.

« En ce qui concerne les légumes et les fruits, les prix vont certainement monter en flèche« , a déclaré Boulenouar, est calculé sur la base de l’offre et de la demande. Il a souligné que pour réduire le prix d’un produit, il faut augmenter l’offre, précisant que le nombre de marchés existant contribue aussi au contrôle des prix.

A LIRE AUSSI : Ramadan 2023 : à quand une baisse des prix des fruits et légumes ?

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans a ajouté que l’augmentation globale des prix des légumes et des fruits, est aussi due à la coïncidence avec la saison hivernale et les précipitations. Précisant que les agriculteurs ou les producteurs ne peuvent pas récolter quand il pleut, sauf pour ceux qui possèdent des serres.