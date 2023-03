Ramadan 2023 – disponibilité huile et semoule : AGRODIV met les bouchées doubles

Quelques jours nous séparent désormais du Ramadan 2023 et les préparatifs pour cette période battent leur plein. Les autorités locales redoublement d’efforts pour permettre aux consommateurs d’accéder aux produits alimentaires de première nécessité.

L’huile et la semoule sont au cœur du débat populaire actuellement, avec des fluctuations de prix et des quantités plus ou moins insuffisantes sur le marché. Le DG d’AGRODIV, s’est exprimé dernièrement pour rassurer quant à la disponibilité de ces 2 denrées alimentaires, très prisées pendant le ramadan.

AGRODIV assurera la disponibilité de la semoule et de l’huile en Algérie durant le Ramadan 2023



Ibrahim Lazreg, Directeur Général du complexe de production alimentaire AGRODIV a pris la parole ce samedi auprès du média arabophone « Echourouk » au sujet de la disponibilité des aliments en vente. Ce dernier a indiqué avoir pris des mesures pour assurer l’abondance de produits alimentaires durant le mois de jeune entrant, notamment d’huile et de semoule.

Ces mesures incluent particulièrement le passage à un rythme de production plus soutenu (3×8) impliquant 3 équipes travaillant en continu 24 h/24. L’État a également augmenté le budget et la quantité de matières premières pour permettre une production beaucoup plus importante, ajoute-t-il.

À titre d’exemple, la totalité des unités de production de semoule du groupe sont passées au régime 3×8 depuis une dizaine de jours déjà. Ce système, couplé au doublement des ressources par le Gouvernement, devrait largement assurer les besoins du marché, affirme Lazreg. La production d’huile est aussi optimisée, l’unité d’El Mahroussa (Alger), par exemple, assure actuellement une capacité de 400 000 litres/jour grâce à ce nouveau régime.

Doublement des points de vente d’huile et de semoule en Algérie d’ici Ramadan 2023

Le DG d’AGRODIV est par ailleurs revenu sur la disponibilité des points de vente au niveau national. Le nombre actuel (380) étant insuffisant, ce dernier a annoncé l’implantation prochaine de plus d’une trentaine de distributeurs un peu partout en Algérie.

Ainsi, les points de vente d’AGRODIV vont passer de 380 à 410 d’ici au début du mois sacré. Ces nouvelles chaînes de distribution sont fixes et le resteront durant toute l’année, cependant, le groupe prévoit également le lancement de points de vente temporaires. Ce sont les quartiers populaires qui accueilleront ces distributeurs itinérants, pour faciliter l’accès aux denrées alimentaires les plus consommées au citoyen. Cette initiative sera menée en collaboration étroite avec les pouvoirs publics locaux et régionaux, mais aussi sous la coupelle du Ministère.