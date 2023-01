Ramadan 2023 : disponibilité des produits, les précisions du ministère

Au sujet des préparatifs pour le ramadan 2023, le porte-parole du ministère de l’agriculture a donné plus de précisions. En effet, Messaoud Bendridi a rassuré les consommateurs algériens quant à la disponibilité des différents produits durant le mois sacré. Notamment, les produits agricoles végétaux ou ceux d’origine animale. D’ailleurs, les prix de ces produits seront à la portée de toutes les catégories sociales, a indiqué Bendridi.

Par le biais d’une déclaration accordée à la chaîne une de la radio nationale, le responsable susmentionné a fait savoir que les autorités responsables envisagent de mettre en place plusieurs points de vente de ces produits. Et ce, afin de mettre fin aux problèmes de pénurie qui ont chamboulé le marché des produits alimentaires en Algérie. D’ailleurs, il a fait état de l’ouverture prochaine d’autres points de vente, grâce au plan qui a été mis en place.

Dans le détail, le porte parole a indiqué que les stocks des céréales et des légumes secs permettent d’approvisionner tous les consommateurs algériens. D’ailleurs, il en est de même pour le lait. En effet, l’Algérie produit près de 124 millions de litres de lait subventionné, mensuellement. Ainsi que 266 millions de litres de lait frais.

Vente de viande en Algérie : Près de 144 points de vente seront ouverts durant le ramadan

À propos de la disponibilité de la viande, Bendridi a indiqué que plusieurs réunions ont eu lieu en vue de régler ce problème. Et ce, en coordination avec la Fédération nationale des éleveurs et l’Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens. À en croire les propos du même responsable, le ministère de l’agriculture a mis en place un plan en collaboration avec les importateurs privés.

Ledit plan consiste, en effet, à importer la viande fraiche et les vaches. Bendridi a évoqué, dans ce sillage, l’acquisition du bétail en provenance du sud via le système du troc. En effet, cela permettra de diminuer les prix de la viande d’agneau et de la viande bovine. Sachant que la consommation de la viande en Algérie a atteint 50.000 tonnes mensuellement, rapporte la même source.

Dans le cadre des préparations pour le mois sacré, Bendridi a rappelé que près de 144 points de vente seront ouverts prochainement dans plusieurs régions. Par ailleurs, le porte-parole a fait savoir que les prix des œufs vont diminuer dans les jours à venir. Suite à l’augmentation de la production.