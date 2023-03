Ramadan 2023 : de jeunes algériens lancent une application pour localiser les restos Rahma

Un groupe de jeunes algériens ont mis en place une plateforme numérique au profit des voyageurs et des nécessiteux pour ce mois de Ramadan. L’application guide ces gens vers le restaurant errahma le plus proche.

Aisha Salehi, ingénieure en systèmes d’information intelligents, a révélé qu’elle a fait partie de l’équipe qu’a développé ce système. Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, elle affirme que le but de cette application est d’aider les passants éloignés de leur famille pendant l’iftar.

Ces derniers peuvent entrer dans la section des emplacements et chercher le restaurant le plus proche d’eux.

Elle a également ajouté que l’application identifie des points pour les emplacements des restaurants errahma. Elle fournit également tous les numéros pour le compte de la vérification. Les bienfaiteurs et les propriétaires de restaurants errahma peuvent se porter volontaires et télécharger l’application afin de s’enregistrer.

L’équipe cherche à développer davantage l’application et à collecter le plus grand nombre de restaurants errahma afin de consolider l’idée et assurer la solidarité sociale.

Une chorba pour tous, une association opérationnelle depuis plus de 20 ans

Une association basée en France portant le nom de « Une Chorba pour tous » vient procurer de l’aide au profit des personnes en difficultés et sans ressources parmi les musulmans du pays européen.

Opérationnelle depuis décembre 1992, L’association qui se situe dans le 19ème arrondissement de Paris, distribue quotidiennement des repas chauds aux fidèles qui se pointent au niveau de ses locaux.

Constituée d’un conseil d’administration contenant 7 membres, un cuisinier et un chauffeur en tant de salariés et quelque 220 bénévoles, l’association offre des repas chauds pour 600 à 800 personnes.