Ramadan 2023 : critiquée, Biyouna tacle ses détracteurs avec humour (Vidéo)

Biyouna, la célèbre comédienne algérienne, a récemment été la cible de critiques acerbes sur la Toile et sur les plateaux de télévisions. Et ce, pour avoir participé à plusieurs projets durant ce mois de ramadan. En effet, certaines personnes estiment que la talentueuse comédienne a été « surconsommée » par les producteurs, cette année.

D’ailleurs, il y en a même ceux qui ont conseillé le producteur Yahia Mouzahem de la série dramatique Eddama d’éviter de travailler avec elle, car elle pourrait lui causer des problèmes. Cependant, le réalisateur n’a pas pris en considération leur avis. Ce qui fait que la série susmentionnée est à la tête des tendances en Algérie depuis la diffusion de son premier épisode.

Et ce, grâce à la participation de grandes figures du petit écran. À l’image de Biyouna, Mustapha Laaribi et Rym Takoucht. Ayant été la cible des critiques depuis le début du mois sacré, Biyouna n’a pas hésité à répondre à ces critiques avec son esprit d’humour habituel, lors de son passage sur une chaine algérienne. Tout d’abord, elle a déclaré que c’était normal d’avoir des ennemis, mais qu’il ne fallait pas prendre leurs critiques en considération.

« Il faut écouter que les belles choses », a-t-elle affirmé. Biyouna a également tenu à préciser qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec les réalisateurs ou les producteurs au cours de sa carrière. Dans ce sens, elle a envoyé un message clair aux personnes qui ne cessent de la critiquer : « Prompt rétablissement ».

Ramadan 2023 : entre drame et comédie Biyouna signe son grand retour

Biyouna a été très sollicitée cette année pour jouer dans plusieurs productions diffusées durant ce ramadan. Parmi celles-ci, on peut citer la série dramatique « Eddama » réalisée par Yahia Mouzahem et dans laquelle Biyouna a joué aux côtés de Mustapaha Laaribi, Rym Takoucht, Aida Ababsa et Amar Benani. Pour rappel, la série raconte l’histoire de plusieurs familles algériennes dans le quartier populaire de Bab El Oued.

Biyouna a également participé dans la sitcom « Akhou Lbanat », produite par le duo Mohamed Khassani et Abdelkader Djeriou. Et ce, aux côtés de Mohamed Khassani, Mohamed Yabedri, Souhila Maalem, Sarah Lalama et Maroua Bouchoucha. Elle a également joué dans la sitcom « Dar Lfchouch » produite par le célèbre producteur algérien Djaffar Gacem, avec Samia Meziane, Athmane Bendaoud, Merouane Gurrouabi, Djamel Mesbah et Asma Mehdjane.

En plus de ces productions, Biyouna a également participé à deux autres sitcoms : « Maicha Fel Good », produite par Amine Boumedienne et « Skerkech ». Sa participation à ces différents projets a été saluée par le public et a visiblement contribué au succès de ces séries durant le mois de ramadan.