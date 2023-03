Ramadan 2023 : comment le mois sacré est accueilli au Canada ?

De plus en plus d’Algériens choisissent le Canada pour y vivre et y construire une nouvelle vie. Mais, pas que, en plus de ces derniers, on y trouve d’autres ressortissants de la Tunisie, du Maroc et des pays arabes, qui forment la communauté musulmane au Canada.

À l’occasion du mois sacré, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a adressé ses meilleurs vœux de paix et de bonheur à tous ceux qui célèbrent le Ramadan. L’homme politique canadien a également remercié la communauté musulmane pour leurs efforts pour « bâtir un pays fort et résilient ».

Ramadan Mubarak! I’m sending my warmest wishes to Muslims across the country and around the world who are marking the start of the holy month of Ramadan. May this time with your loved ones be blessed and peaceful. pic.twitter.com/uh5Xa5gUT5

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 23, 2023