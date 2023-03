Ramadan 2023 : Chef Chahrazed revient avec une nouvelle saison de son émission culinaire

Chef Chahrazed, l’une des chefs les plus célèbres dans la gastronomie algérienne, est de retour cette année avec une deuxième saison de son émission culinaire « Avec Chahrazed ». Cette émission est très attendue par les fans de Chahrazed, qui est connue pour ses recettes délicieuses inspirées des quatre coins du monde.

Dans ce sillage, on notera que chef Chahrazed a commencé sa carrière en Algérie sur la chaîne culinaire Samira TV, et a depuis poursuivi sa carrière sur d’autres chaînes TV. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux, où elle est très active et partage régulièrement des recettes et des astuces culinaires. Sur son compte Instagram, Chahrazed possède une communauté de plus de 500k followers.

Il convient de préciser que cette information a été relayée par le journaliste people Rabah Allaoua. En effet, l’animateur susmentionné a également dévoilé des photos des coulisses de l’émission qui sera diffusée sur Echorouk TV. Ainsi, on a pu découvrir les invités de Chahrazed. En effet, le concept de l’émission consiste à inviter chaque jour une personne connue.

Notamment, des acteurs, des chanteurs ou encore des influenceurs. De ce fait, ces invités participent à la préparation des plats en compagnie de Chahrazed. Au cours de chaque épisode, Chahrazed aborde plusieurs sujets avec ses invités. Notamment, leur carrière et leur quotidien durant le mois sacré.

Avec Chahrazed : voici les invités du chef

Par le biais de cette émission culinaire, les téléspectateurs pourront découvrir plusieurs détails sur les invités du programme. Selon les photos dévoilées par Rabah Allaoua, on a pu découvrir quelques personnes qui ont pris part à ce programme. On citera de ce fait, l’acteur majestueux Djamel Bounab, l’animatrice talentueuse Zahra Harkat ou encore la chanteuse Amel Wahbi.

Chahrazed a également jeté son dévolue sur Maroua Bouchoucha, Amine Boumedienne et la célèbre influenceuse Sarah Redjil. Ce programme a eu des retours positifs l’année précédente. Sans aucun doute cette année l’émission va rencontrer un grand succès. En effet, Chahrazed est une personne très appréciée par ses fans et le public algérien en général.