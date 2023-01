Ramadan 2023 : ces artistes et feuilletons qui manqueront à l’appel

À l’approche du Ramadan 2023, nombreux sont les téléspectateurs qui s’interrogent sur les projets qui verront le jour durant le mois sacré. Ainsi que les acteurs qui y participeront. En effet, cette année, plusieurs artistes qui étaient présents durant les soirées ramadanesques de l’année passée ne seront pas de la partie cette année. En fait, malheureusement, il n’ y aura pas une quatrième saison du feuilleton « Yema ». Sauf en cas de revirement de dernière minute.

De ce fait, nos petits écrans seront marqués par l’absence de plusieurs figures emblématiques. À l’instar de la majestueuse actrice Malika Belabai ou encore Sid Ahmed Agoumi. Sans oublier, Mounia Benfeghoul, Mohamed Reghis et Amine Mimouni. Ainsi que l’actrice prometteuse Hayet Aoula. Au grand bonheur des fans de la ravissante Mounia Benfeghoul, on notera que cette dernière sera présente dans le feuilleton qui a cartonné l’année dernière, « Bent El Bled ».

Cependant, sa participation sera mince par rapport à ce qui est d’habitude le cas. En effet, l’instagrameuse va faire son apparition aux derniers épisodes de « Bent El Bled ». Et ce, en interprétant le rôle de Eva. Quant à elle Sarah Lalama manquera à l’appel ce ramadan. D’ailleurs, il en est de même pour la grande comédienne Mina Lachter. Dans le détail, la grossesse de celle qu’on surnomme « Timoucha » l’a empêché de faire son apparition cette année. Il convient de préciser qu’il s’agit des révélations du journaliste people, Rabah Allaoua.

Ramadan 2023 : voici les projets prévus pour cette année

Selon la même source, les téléspectateurs algériens auront droit à plusieurs feuilletons, non moins important de ceux de l’année précédente. On citera notamment, le projet des deux acteurs oranais Mohamed Khassani et Abdelkader Djeriou, auquel Maroua Bouchoucha prendrait part.

La sœur de Amel Bouchoucha serait également présente à « Banat el Halal », une production qui sera diffusée sur la chaine Echorouk Tv. En ce qui concerne les autres productions, on citera « 11/11 », ou encore la troisième saison de « Ahwal Anas ». Sans oublier, « Eddama » réalisé par le grand réalisateur Yahia Mouzahem. On notera que la star des grands écrans Hassan Kachach serait présente dans le projet susmentionné. Et ce, en tant qu’invité d’honneur.