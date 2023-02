Ramadan 2023 : Biyouna signe son grand retour sur le petit écran

Après quelques années de son absence, une célèbre comédienne algérienne qui est très appréciée par les téléspectateurs algériens va faire son retour sur le petit écran. Il s’agit bien évidemment de la vedette de la comédie Biyouna. Rappelons que la dernière apparition de Biyouna durant le mois de ramadan était dans la série Le millionnaire. En effet, “Baya” a participé à cette série avec Hassen Kechache et Nabil Assli.

Pour cette année, Biyouna prendra part à deux productions, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. Dans le détail, il est question d’une série dramatique et un sketch. Ce dernier, intitulé, “Maicha fel good” sera diffusé sur la chaine Ennahar Tv. Sachant que ledit sketch est produit par Amine Boumediene. On notera que la star algérienne participera à ce programme en tant qu’invité d’honneur.

En ce qui concerne la deuxième production, il s’agit d’une série dramatique, comme on l’avait susmentionné. Celle-ci, intitulée « Dama » et composée de 26 épisodes, sera diffusée sur l’ENTV. Il convient de rappeler, dans le même sillage, que le producteur Yahia Mouzahem était à l’origine de cette production.

Biyouna : la trajectoire fulgurante de la comédienne qui a conquis le monde

De son vrai nom, Baya Bouzar, Biyouna est une actrice, chanteuse et comédienne algérienne née en 1952 à Belcourt, Alger. Connue pour son humour et son franc-parler, Biyouna a commencé sa carrière dans les années 1970, en tant que chanteuse dans les cabarets d’Alger.

Au fil des années, elle a élargi son champ d’activités pour inclure le théâtre, le cinéma et la télévision. En effet, Biyouna a été repérée par le réalisateur Mustapha Badie qui lui a donné la chance d’interpréter son premier rôle dans le feuilleton La grande maison en 1973. Durant les années 2000, Biyouna a conquis les cœurs des téléspectateurs algériens.

Et ce, suite à sa participation à la trilogie ramadanesque Nass Mlah city. En effet, le public algérien a pu, ainsi, découvrir les grandes performances de Biyouna par le biais de cette production. De ce fait, les fans de la comédienne susmentionnée seront sans doute aux anges en apprenant le retour de leur actrice préférée.