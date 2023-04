Ramadan 2023 : bilan de lutte contre la fraude et la spéculation dévoilé

Le ministère du Commerce a publié sur sa page Facebook les résultats de l’activité de contrôle économique et de répression des fraudes menée pendant le mois de Ramadan 2023. Les services de contrôle du ministère ont effectué 196 447 interventions au cours du mois, donnant lieu à l’attribution de 35 004 infractions et à l’émission de 34 061 actes officiels de suivi judiciaire.

Les violations examinées ont été réparties en deux domaines d’intervention : le contrôle de la qualité et la répression des fraudes ou les services ont enregistré 89 901 interventions. Le non-respect des obligations de propreté et d’hygiène, la possession et la vente de matières impropres à la consommation sont les principaux points notés après inspection.

| À LIRE AUSSI : Commerce : « marchandise ni échangée ni remboursée », que dit la loi ? L’APOCE répond

Le deuxième domaine concerne le contrôle des pratiques commerciales (avec 106 546 interventions). Les violations enregistrées sont principalement le défaut d’information des prix et tarifs, la non-facturation, le défaut d’inscription au registre du commerce, l’opposition à la censure et le défaut de modification des données de l’extrait du registre du commerce.

Les services ont également saisi des marchandises d’une valeur de 16,06 millions Da et proposé la fermeture de 1 509 magasins commerciaux. En outre, ils ont détecté un montant total de non-facturation estimé à 6,9 milliards Da.

Permanence des commerçants pendant l’Aïd, le rapport :

Les commerces et autres entreprises ont repris leurs activités après une pause de 2 jours à l’occasion de l’Aïd el-Fitr. Cependant et pour assurer la disponibilité des aliments de première nécessité, certains ont dû respecter un programme de permanence imposé par le ministère du Commerce et des exportations.

| À LIRE AUSSI : Surconsommation de sucre – Aïd el-Fitr 2023 : les mises en garde d’experts

Selon les derniers rapports, la majorité des commerçants ont respecté cette réforme. Bien que le ministère ait annoncé un fort taux de participation à la permanence de l’Aïd, les associations de protection des consommateurs ont mené leur propre enquête auprès de la population.

En effet, l’APOCE a mené des enquêtes auprès des citoyens algériens pendant les deux jours de l’Aïd. Le verdict est clair : une grande partie des personnes interrogées se sont plaintes de la fermeture totale des commerces dans leurs quartiers.