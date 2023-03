Ramadan 2023 : Bahia Rachedi dévoile ses projets pour ce mois sacré

Par le biais d’une déclaration accordée à une chaîne TV arabophone, Bahia Rachedi, l’actrice algérienne majestueuse, a récemment dévoilé ses projets pour le Ramadan 2023. En effet, à l’approche du mois sacré, les acteurs algériens ont enchaîné les révélations quant aux productions ramadanesques. De sa part, Bahia Rachedi a annoncé qu’elle participera à une sitcom diffusée sur une chaîne privée. Selon les dires de notre protagoniste, il s’agit d’un nouveau rôle loin des séries dramatiques auxquelles elle avait l’habitude de participer.

Mais ce n’est pas tout, Bahia Rachedi sera également présente dans un film historique sur la vie du poète algérien Lakhdar Ben Khlouf. Dans ce film, elle jouera un rôle important aux côtés de Hacene Kechach qui, à son tour, incarnera le rôle de Lakhdar Ben Khlouf. Par la même occasion, Bahia a indiqué que le tournage de ce film durera trois mois. D’ailleurs, Bahia Rachedi en a profité pour saluer les habitants de la région où le tournage se déroule actuellement.

Harat Chouhadaa : une autre projet pour Bahia Rachedi

Dans le même sillage, il convient de noter que Bahia Rachedi sera aux commandes d’une autre série durant ce mois sacré. Il est question d’une série intitulée Harat Chouhada. En tout cas, il s’agit de ce que rapporte le journaliste people, Rabah Allaoua.

Effectivement, l’annonce de Bahia Rachedi a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi ses fans qui sont impatients de la voir dans ces nouveaux projets. La participation de Bahia Rachedi dans une sitcom et une série durant le Ramadan montre son intérêt pour la diversification de son travail et de son engagement dans des projets ambitieux et variés.

Vous n’êtes pas sans savoir que Bahia Rachedi est connue pour son talent d’actrice, sa beauté et son charisme. Elle a participé dans de nombreuses productions à succès en Algérie. Notamment, deux femmes, Rachida, Chahra… Elle a également remporté plusieurs prix pour ses performances remarquables sur scène.