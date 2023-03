Il ne reste qu’un jour avant le début du ramadan. Vous n’êtes pas sans savoir que le mois sacré constitue une occasion pour les réalisateurs, les acteurs et même les journalistes pour présenter leurs travaux. En effet, c’est le cas de l’animateur algérien talentueux Salim Halimouche qui revient cette année avec une grande surprise, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Effectivement, le nom du journaliste susmentionné est parmi les personnalités les plus attendues. Lui qui est connu pour ses caméras cachées hilarantes. Dans ce sillage, il convient de rappeler que l’année dernière, Salim Halimouche avait présenté « Arsi Annulé », une caméra cachée qui avait connu un grand succès auprès des téléspectateurs algériens.

Pour cette année, le journaliste est de retour avec deux nouveaux programmes. En effet, il s’agit de « El Meftah » et « Dawli Rajeli ». Les internautes sont impatients de découvrir cette nouvelle aventure, qui promet d’être tout aussi drôle et surprenante que ses précédentes émissions. D’ailleurs, les commentaires sur les réseaux sociaux en disent long à cet égard.

Caméra cachée – Ramadan 2023 : Hocine El Jijeli sera également de retour

Outre les caméras cachées, le ramadan est également le moment privilégié pour la diffusion de nombreuses sitcoms et séries télévisées. Parmi les programmes les plus attendus cette année, nous retrouvons « El Batha », qui sera diffusé sur Echorouk TV, avec les acteurs Nabil Asli, Nassim Hadouche et Ade à l’affiche du programme.

Une autre sitcom à suivre est « Akhou El Banat », avec les acteurs Mohamed Khassani, Sarah Lalama et Souhila Mallem. La sitcom « Garajna » est également très attendue, avec la participation des deux grands acteurs Hakim Dekkar et Malika Belbey. Enfin, on notera que les fans des caméras cachées pourront également suivre le programme de caméra cachée de Hocine El Jijeli », qui sera présent sur l’ENTV.