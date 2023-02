Ramadan 2023 – approvisionnement et prix : les instructions de Tebboune

Selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public durant cette fin de journée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé le conseil des ministres aujourd’hui, le lundi 20 février 2023, le conseil des ministres en question connaît plusieurs nouvelles instructions du chef de l’État.

Cette réunion du Conseil des ministres a porté sur le projet de loi sur l’industrie cinématographique, la présentation des exposés relatifs aux mesures prises pour assurer l’approvisionnement durant le mois de Ramadan, le développement des grands projets industriels structurés du secteur de l’énergie et des mines, et les projets de développement des réseaux ferroviaires.

Quelles sont les instructions de Tebboune pour le Ramadan 2023 ?

Concernant les mesures à prendre pour assurer l’approvisionnement pendant le mois de Ramadan 2023 , le président de la République a donné les instructions suivantes :

La création d’un appareil de vigilance précise, au cours de cette semaine, en coordination entre les Ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce, pour entreprendre le contrôle et le suivi quotidiens de l’approvisionnement du marché, en divers matériaux de base, qui sont devenus exploités par gangs pour déstabiliser la stabilité sociale.

Le Président Tebboune a souligné que la réduction de la facture des importations ne se fasse pas au détriment des besoins du citoyen, mais plutôt en tenant compte de la disponibilité de la production nationale, tant en quantité qu’en qualité.

Intensification des systèmes d’alerte et de contrôle, en commençant par les quartiers, les villages et les villages, avec l’implication des autorités locales, dans le but de contrôler les prix des matières premières et d’approvisionner les marchés de toutes sortes.

Le projet de loi relatif à l’industrie cinématographique

Le Chef de l’Etat a ordonné le report du projet de loi afin de l’enrichir, en tenant compte des directives suivantes :

Tenir des sessions spéciales, dans le secteur du cinéma, avec la participation d’acteurs et de professionnels du secteur algérien, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Tebboune a souligné son souci de faire en sorte que la nouvelle loi sur les artistes comprenne des mécanismes pour prendre en charge les aspects sociaux de tous les créateurs algériens, quels que soient leurs arts, en remerciement pour les belles images qu’ils ont présentées et présentent sur l’Algérie.

Que la loi soit un véritable moteur et incitateur de désir et donne la capacité de produire du cinéma selon une vision créative qui redonne du lustre à l’Algérie à travers cette activité vitale au sein de la société.

La loi devrait prendre en compte les différentes évolutions et évolutions du champ de l’œuvre cinématographique, de manière à répondre aux aspirations des jeunes souhaitant se spécialiser dans ce domaine.

Mettre en place des mécanismes clairs de fourniture de projets cinématographiques, conformément aux lois de la République.

Développement de grands projets industriels structurés pour le secteur énergétique et minier

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rejeté tous les délais à long terme pour l’achèvement des lignes ferroviaires entre Annaba et Bilad al Hadba, et entre Béchar et Gara Djebilat, en passant par Tindouf, ordonnant leur réduction immédiate.

Il a ordonné la réalisation de ces lignes, selon les normes internationales, et dans les meilleurs délais, en partenariat avec des entreprises internationales, qui poussent à doubler les capacités de production et à les transformer, compte tenu de la lourde nécessité économique des deux projets.

La combinaison du développement et de l’exploitation en même temps, concernant les différents travaux, pour compléter l’exploitation de Gara Djebilat.

Ouvrir la voie aux startups pour participer à divers projets de nature minière.