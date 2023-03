Ramadan 2023 : Algérie Poste dévoile les horaires de travail de ses bureaux

Via un communiqué rendu public aujourd’hui, jeudi 23 mars 2023, sur sa page Facebook officiel, Algérie Poste a dévoilé les horaires de travail de ses bureaux durant le mois de ramadan. En effet, ce programme concerne les wilayas du nord et du sud y compris les bureaux qui travaillent selon le système de rotation ou le système limité.

Pour les bureaux de poste situés dans les régions du nord :

Les bureaux de poste travaillant selon un système de rotation :

Du samedi au jeudi : de 8h30 à 17h00.

Les bureaux de poste travaillant selon un système limité :

Du samedi au mercredi : de 9h00 à 15h00.

Le jeudi : de 9h00 à 13h00.

Pour les bureaux de poste situés dans la région sud :

Les bureaux de poste travaillant selon un système de rotation :

Du samedi au jeudi : de 7h00 à 15h00.

Les bureaux de poste travaillant selon un système limité :

Du samedi au mercredi : de 7h00 à 13h00.

Le jeudi : de 7h00 à 11h00.

Algérie Poste lance un nouveau service

Algérie Poste et Alliance Assurance ont signé ce mercredi un accord de partenariat en vue de développer le service financier numérique. Et ce, à travers la carte Edahabia. En effet, ce partenariat vise à dynamiser le service financier numérique et à promouvoir le e-paiement conformément au plan d’action établi par les pouvoirs publics pour le développement de l’économie numérique.

Dans le détail, ce nouveau service de paiement électronique permettra de payer l’assurance pour particuliers par tranches en utilisant la carte Edahabia. Dans ce sillage, on notera que cette initiative est une première en Algérie. Visiblement, elle contribuera à l’avancement du secteur des services financiers numériques dans le pays.