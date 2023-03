Lors d’une séance de réponse aux questions des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Merad, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, a rassuré les Algériens et les Algériennes. Et ce, par rapport à la disponibilité des produits durant le mois de ramadan. En effet, Merad a affirmé que les produits seront abondants pendant le mois sacré. « Le mois de Ramadan est proche, ne craignez rien, il y aura une abondance », a indiqué le ministre susmentionné.

Dans ce sillage, on notera que les autorités responsables ont commencé les préparatifs pour le mois de ramadan, depuis plusieurs mois. Et ce, afin d’éviter tous les problèmes relatifs à la rupture des produits, ainsi que la flambée des prix. Dans ce sens, Ahmed Mokrani, le directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales, a rapporté que le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations avait approuvé lors de sa dernière réunion une série de mesures et d’instructions visant à contrôler les prix.

En effet, selon le même responsable, le ministère susmentionné a obligé près de 1.400 propriétaires d’entrepôts et de chambres froides de “vider leurs stocks de produits alimentaires et agricoles », sous peine de poursuites judiciaires. De ce fait, Mokrani a affirmé que les prix vont baisser. Cela est également valable pour les prix de l’oignon qui ont flambé, dernièrement.

Ramadan 2023 : 450 marchés de proximités ouverts

Selon le directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales, Ahmed Mokrani, près de 450 marchés de proximité seront ouverts à l’occasion du mois béni. À en croire les révélations du porte-parole, la couverture de ces marchés est estimée à 85 %.

Par ailleurs, Ahmed Mokrani a ajouté que 9.000 agents de contrôle ont été mobilisés dans tous les marchés commerciaux. Et ce, pour surveiller et lutter contre la fraude. Il a confirmé que des sanctions dissuasives seront prises contre tous les contrevenants et les manipulateurs. Notamment, les spéculateurs.