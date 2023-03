Ramadan 2023 : Abdelkader Secteur de retour à Alger avec son spectacle « Marhaba »

Abdelkader Secteur, l’humoriste algérien bien connu pour ses spectacles hilarants, est sur le point de présenter son tout nouveau spectacle intitulé « Marhaba » à Alger. En effet, ce spectacle exclusif se tiendra le jeudi 30 mars 2023 au niveau de la salle « Dar Errais », située au port de Sidi Fredj. On notera que le show commencera à 21h30.

Dans ce sillage, il convient de préciser que les billets pour ledit spectacle sont déjà disponibles à la vente. Et ce, aux points de vente suivants : Dar Errais à Sidi Fredj, Megastore Dely Ibrahim et Megastore Sidi Yahia. Les personnes intéressées peuvent également acheter leurs billets en ligne via le site Vinyculture.dz.

Abdelkader Secteur est connu pour son humour satirique qui explore les différents aspects de la vie en Algérie. Effectivement, avec son nouveau spectacle « Marhaba », il promet de faire rire les spectateurs du début à la fin.

Abdelkader Secteur : l’humoriste qui a obtenu les faveurs du public algérien

Abdelkader Secteur est un humoriste et acteur algérien, né en 1965 à Ghazaouet, dans la Wilaya de Tlemcen, en Algérie. Il a commencé sa carrière d’animateur de fêtes en 1998. Et ce, après avoir amusé les convives lors d’un mariage. En effet, il a d’abord donné des spectacles dans sa région en dialecte local.

Cependant, il a progressivement adapté son humour pour toucher un public plus large en Algérie. À vrai dire, ce n’est qu’à l’âge de 40 ans que Abdelkader Secteur a acquis une plus grande notoriété. Et ce, grâce à une vidéo sur YouTube qui a attiré l’attention de Jamel Debbouze. De ce fait, le natif de Ghazaouet a ensuite donné des spectacles en France, en Algérie, au Maroc et en Belgique.

Ces spectacles étaient principalement destinés à un public arabophone. Par ailleurs, il convient de noter que “Secteur” a participé à plusieurs projets en tant qu’acteur. En effet, il a pris part à plusieurs films, dont « Hors la loi » de Rachid Bouchareb en 2010 et « Né quelque part » de Mohamed Hamidi. Il a également joué dans la série « Tayeb et Abdelkader Secteur » en 2013.