Ramadan 2023 : à quand une baisse des prix des fruits et légumes ?

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans, Tahar Boulenouar, a révélé, dans sa déclaration à une chaine arabophone, aujourd’hui, le lundi 6 mars 2023, que les prix des légumes et des fruits, devraient connaître une stabilité à partir de la deuxième semaine du mois de Ramadan à venir.

« En ce qui concerne les légumes et les fruits, les prix vont certainement monter en flèche« , a déclaré Boulenouar, est calculé sur la base de l’offre et de la demande. Il a souligné que pour réduire le prix d’un produit, il faut augmenter l’offre, précisant que le nombre de marchés existant contribue aussi au contrôle des prix.

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans a ajouté que l’augmentation globale des prix des légumes et des fruits, est aussi due à la coïncidence avec la saison hivernale et les précipitations. Précisant que les agriculteurs ou les producteurs ne peuvent pas récolter quand il pleut, sauf pour ceux qui possèdent des serres.

En outre, pour ce qui est du mois de Ramadan qui approche à grands pas, il a déclaré que les prix seront quelque peu stables. Sauf pour les premiers jours du mois sacré, ou il y’aura plus de demande que d’offre.

Il a également souligné dans le même contexte qu’il n’y aura pas de pénurie de denrées alimentaires en général, y compris les légumes et les fruits.

Et le responsable de l’Association nationale des commerçants et artisans a conclu en déclarant « Il peut y avoir une hausse des prix pendant les premiers jours du ramadan. Cependant, il diminuera au cours de la deuxième semaine, surtout avec l’ouverture des marchés de la Rahma. »

Les consignes de Rezig à l’approche du mois de Ramadan

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig, a ordonné à ses départements de poursuivre les opérations de sensibilisation et de contrôle des matières de grande consommation.

En effet, le ministre Rezig a présidé hier, le dimanche 5 mars 2023, une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère du Commerce et les directeurs régionaux et étatiques du commerce via visioconférence. Durant cette rencontre, il a donné des ordres sur la nécessité de diversifier progressivement les stocks de légumes et de fruits et d’inscrire des quotas supplémentaires de table l’huile et les céréales pour le mois de Ramadan sur le marché national.