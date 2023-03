Ramadan 2023 à Paris : Zlabia, kalb elouz… les meilleures adresses d’un influenceur algérien

Voici qu’est arrivé le mois de Ramadan 2023 avec son lot de joie, de bonne humeur et de coutumes qui respirent bon le traditionnel. Si l’atmosphère ramadanesque règne dans le pays, les membres de la diaspora algérienne en France ont un peu plus de mal à se mettre dans l’ambiance. Mais pas de panique, il existe quelques coins de la capitale française où des mets et produits algériens sont vendus à l’occasion du Ramadan.

Mouloud Addouche, un jeune créateur de contenu, faisant lui-même partie de la communauté algérienne à Paris, présente ses endroits favoris pour éviter le dépaysement durant le mois sacré. Et la liste est longue, échoppes, boucheries ou encore même, confiserie ! Paris renferme tout ce qu’il faut pour faire ses courses du Ramadan et se remplir l’estomac à l’Algérienne.

Mhadjeb , Kalbelouz .. où en acheter à Paris pour le Ramadan ? Un instagrammeur algérien livre ses secrets

Si vous aussi vous souffrez du mal du pays pendant ce mois sacré et que vous cherchez le bon goût de la cuisine de chez nous, cette liste est faite pour vous. Mouloud (@mouloud_addouche) est un jeune influenceur algérien populaire sur Instagram. Dans une vidéo récente, il a livré 5 de ses coins préférés pour acheter de la nourriture et du ravitaillement typiquement algérien durant le Ramadan. Petit bonus, ces commerces se trouvent tous dans la même zone. Inutile donc de faire des kilomètres pour faire ses courses.

Il faut commencer par emprunter la ligne RER A selon Mouloud, puis descendre à l’arrêt de Nanterre. Le premier commerce sur la liste du jeune influenceur est « Le Jasmin », une boutique tenue par un Tunisien. Vous y trouverez du pain, du fricassé tunisien, des mhadjeb, mais aussi de la charbet en bouteille, de la zlabia et du h’mis à la façon tunisienne. Un peu plus loin dans la même rue, la Rôtisserie de la Gare vous propose aussi toutes sortes de mets de chez nous pour garnir votre table. De la traditionnelle galette « Kesra », aux pains farcis, il y en a pour tous les goûts.

Cheezy est une enseigne qui se spécialise dans la restauration rapide les autres jours de l’année, mais pendant le Ramadan, c’est zlabia, kalbelouz et cigares au miel à la carte. Ajoutez à ça tout un assortiment de préparations salées, à l’image du msemen, mhadjeb et du pain kesra traditionnel.

Ramadan à Paris : Mouloud Addouche donne 2 adresses pratiques pour des produits algériens



Mouloud propose 2 adresses dans le même quartier si vous désirez vous procurer des produits alimentaires de grande consommation tous droit venus d’Algérie. La Boucherie de la Gare propose de la viande rouge et blanche Halal, mais aussi des produits algériens tels que les boissons de la marque « Hamoud Boualem ».

Deuxième endroit à ne pas rater si vous êtes à Paris pendant ce Ramadan : le Carrefour Market de Nanterre. Une mine d’or où vous pourrez shopper des produits algériens en grandes quantités. Ça va des dattes à la « hrissa », en passant par la fameuse « salade mechouia ».