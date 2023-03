Ramadan 2023 à New-York : Iftar et prière collective à Times Square

Depuis l’arrivée du Ramadan, une ambiance chaleureuse règne dans nos rues et dans nos maisons. Pouvoir passer ce mois sacré en communauté est un privilège dont de nombreux ressortissants algériens ne peuvent pas bénéficier. Fort heureusement, certains s’activent à mettre à l’honneur le Ramadan même à l’étranger. C’est ce qui s’est passé à New York notamment, où de nombreux musulmans se sont réunis pour briser le jeûne et prier en plein cœur de la ville.

Iftar et prière collective à Times Square pour les Algériens des US

Ce dimanche 26 mars, un grand rassemblement de musulmans s’est formé en plein Times Square, à New York. Le groupe, qui comptait des centaines de croyants, s’est réuni pour exécuter la prière du Tarawih à même la rue. Ce n’est pas la première fois qu’un événement pareil prend place à New York. Lors du Ramadan 2022, une prière collective du Tarawih avait également été organisée et atteinte par des centaines de fidèles. Un geste qui vient briser les stigmas séparatistes et renforcer les liens entre les communautés de la région.

📍Times Square, New York 🗽🇺🇸 Last night Taraweeh prayer was held at the heart of New York City in Times Square, Manhattan, NYC. This is the city “That Never Sleeps”. pic.twitter.com/1QTK0sgNf9 — Fatih Seferagic (@FatihSeferagic) March 26, 2023

Juste avant la prière, un Iftar collectif a pris place et a permis à tous les participants de briser le jeûne dans une ambiance solidaire. C’est avec réjouissance que la municipalité de New York a accueillie l’initiative, qu’elle a jugé bénéfique pour l’unité et la diversité de la ville.

Adhan autorisé, villes décorées, la tolérance est de mise à l’étranger pour ce Ramadan 2023

Dans le même registre, divers actes de tolérance ont été enregistrés dans plusieurs villes du monde. À Londres par exemple, des guirlandes lumineuses sont venues sublimer la ville à l’occasion du Ramadan. C’est le quartier de West End, très fréquenté par les musulmans, qui s’est paré de motifs ramadanesques (lunes, étoiles, « fanous »).

De l’autre côté de l’Atlantique, à Queens (état de New York), une mosquée (Pink Mosque) a été autorisée à diffuser l’Adhan sur haut-parleur pendant tout le Ramadan.