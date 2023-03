Ramadan 2023 à Londres : un iftar collectif au stade de Chelsea

Chelsea foundation, la fondation du club londonien qui s’occupe de l’organisation d’activités caritatives et communautaires, a annoncé un « Open Iftar » pour les musulmans désirant rompre leur jeûne, dans le stade mythique du club, le Stanford Bridge.

Cet évènement représente une première pour un stade de Premier League. La Fondation Chelsea et en partenariat avec le Ramadan Tent Project, explique que l’iftar se tiendra au bord du terrain du stade de Stamford Bridge.

Un nombre limité a été distribué aux mosquées locales, aux clubs de jeunes, aux réseaux de supporters et à l’ensemble de la communauté musulmane. La fondation affirme qu’afin de garantir un espace sûr pour la communauté du club, cet événement ne sera accessible que sur invitation et sur présentation d’un billet. Les personnes n’ayant pas de billet ne seront pas autorisées à entrer le jour même.

Le club londonien est ravi de constater le grand intérêt suscité par l’Iftar et cherche à augmenter la capacité d’accueil de cet événement dans les années à venir.

We are extremely proud to be hosting our Open Iftar today in what will be a first for a Premier League stadium 🏟️

To ensure we are providing a safe space for our community, please do not attend if you do not have a valid ticket ⚠️https://t.co/lb9pVx3e3T pic.twitter.com/LqrE938l4V

— Chelsea Foundation (@CFCFoundation) March 26, 2023