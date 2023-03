Ramadan 2023 à Londres : deux Iftars collectifs prévus à Bristol

La journée d’aujourd’hui marque le début du mois sacré de Ramadan 2023, une période où la charité et la bonté sont à l’honneur et où le partage est de coutume. Si vous pensiez qu’il fallait se trouver dans un pays arabe pour vivre l’ambiance ramandanesque comme il se doit, détrompez-vous.

Décorations, ambiance et surtout Iftars collectifs ! Les musulmans de l’Angleterre auront droit à un Ramadan en grande pompe cette année. C’est à Londres, plus précisemment à Bristol, que se tiendront les 2 grands Iftars programmés pour le Ramadan 2023 et où des centaines de musulmans se regrouperont pour briser le jeûne.

2 dates avancées pour des Iftars collectifs prévus à Londres prochainement

C’est officiel, la communauté de Bristol à Londres reprendra sa tradition annuelle et organisera deux Iftars collectifs en 2023. Les populations musulmanes de la région seront conviées à l’Iftar de la St Marks Road en premier, qui aura lieu le 06 avril de 18h à 21h. Ils pourront ainsi partager un repas convivial dans le cadre de la rupture du jeune.

Ce n’est pas la première fois que cette commune de Londres prête une attention particulière à sa communauté musulmane plutôt nombreuse. En effet, ce qui a à l’origine commencé par un petit Iftar en 2017 s’est vite transformé en un événement regroupant plusieurs centaines de personnes au fil des ans. Hélas avec l’arrivée de la pandémie Covid-19 et pour des raisons sanitaires, les Iftars ont été annulés en 2020 et 2021.

L’an dernier, la communauté de Bristol a réussi à réunir 150 personnes autour d’un repas collectif. Elle aspire cette année à décupler ce nombre et prévoit des repas pour quelque 500 convives. Une occasion de partager rompre le jeune dans la joie et la bonne humeur pour les musulmans, mais aussi ceux qui pronent d’autres religions.

Et si vous ratez par malchance l’Iftar de St Marks Road, sachez que les organisateurs prévoient un second rendez-vous pour les jeûneurs. Le deuxième Iftar prendra place à College Green et se tiendra de 18h à 21h également.

Londres parée de lumières pour accueillir le Ramadan 2023

Le quartier de Bristol est loin d’être la seule région de Londres à célébrer l’arrivée du mois sacré. Cette année, West End a été parée pour la première fois de l’histoire de guirlandes lumineuses pour le Ramadan. Ainsi en marchant dans les rues de Piccadilly, de Leceister Square ou encore de Coventry Street , on peut contempler des lunes, des étoiles, mais aussi des lanternes traditionnelles « fanous » un peu partout. Une véritable immersion dans la culture arabe en plein milieu de la capitale britannique.

Rappelons que West End fait partie de secteur de Westminster, qui est une des régions les plus fréquentées par les populations musulmanes de Londres. Ainsi, le quartier s’est même forgé le surnom de « tourbillon du Ramadan », en raison du nombre de visiteurs qui s’y rendent chaque année à cette période.