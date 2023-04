Ramadan 2023 à Londres : Benrahma présent à un iftar collectif organisé par West Ham

L’international algérien Saïd Benrahma a participé à l’iftar organisé par son équipe, West Ham, dédié à la communauté musulmane de Londres.

L’évènement s’est déroulé au niveau du stade de l’équipe londonienne, le London Stadium. Des photos partagées montrent l’ailier droit des Verts avec ses fans entrain de profiter du moment présent.

Aguerd & Benrahma having Iftar in London Stadium 😍 pic.twitter.com/7ek0DNKGyM — Ramo 🐍 | (@RamoFootball) April 17, 2023

| À LIRE AUSSI : Ramadan en Algérie : iftar en bord de mer, à qui profite cette tendance ?

C’est la fondation West Ham, en coordination avec la mosquée Ibrahim Plaistow de Londres, qui a contribué à la réalisation de cet iftar. Le joueur marocain Nayef Aguerd et le français Kurt Zouma étaient aussi présents à côté du joueur algérien.

Zouma 🇫🇷 X Benrahma 🇩🇿 X Aguerd 🇲🇦 Prient, ont des régimes spéciaux, rompent leur ramadan avec plein de monde en convivialité, rigolades et bons moments au sein du club Pendant que @SamNasri19 doit se battre sur C+ contre Reconquête pic.twitter.com/PMbkqdy5kR — Ackerman (@_JaxTeller) April 18, 2023

West Ham s’élance ainsi sur la même piste que Chelsea ou même Man City en accueillant un iftar au sein de l’enceinte du club. Un geste représentatif envers la communauté musulmane locale.

Pendant ce temps en France, Samir Nasri dénonce les pratiques employées en Ligue 1 concernant le jeûne des joueurs

Le problème concernant le jeûne des joueurs musulmans semble persévérer en France. Samir Nasri, ex international français d’origine algérienne, s’est indigné de la polémique autour du jeûne des joueurs musulmans en Ligue 1.

| À LIRE AUSSI : Samir Nasri lâche ses quatre vérités sur Deschamps et Le Graët (vidéo)

Le consultant estime que cette question ne devrait pas exister et que les entraîneurs n’ont pas s’interférer et savoir si les joueurs font le Ramadan ou non.

| À LIRE AUSSI : Fc Nantes : Hadjam a-t-il jeûné lors du dernier match de son équipe ?

Selon l’ancien de Man City, cette question ne se posait pas il y a 20 ans. Si un entraineur juge que le joueur est moins performant, il suffit de le faire sortir du match, sans lui demander s’il jeûne ou non. Nasri considère que demander à ses joueurs de ne pas jeûner ne devrait pas être une option.