Ramadan 2022 : vers un prix fixe pour le poulet

A la veille du mois sacré du Ramadan et deux jours après l’annonce d’une augmentation dans les prix des viandes, le ministère de l’Agriculture et du développement rural a dévoilé de nouvelles mesures de réglementation qui concernent le secteur de l’aviculture.

Mohamed Abdelhafid Hani, ministre de l’Agriculture et du développement rural, a signé aujourd’hui 15 mars 2022 une convention entre le Conseil National Interprofessionnel de la Filière Avicole (CNIFA) et le Groupe ONAB Nutrition. La convention, dans une partie, consiste à mettre un seuil aux prix des volailles.

En effet, dans le cadre de cette convention, le prix d’achat d’un poule (vivant) a été fixé sur 240 DA le kilo. L’imposition d’un seuil pour les prix concerne aussi le prix d’achat des poussins et qui a été fixé à 80 DA par poussin.

Le marché sera approvisionné de 47.000 tonnes de volaille, dans le cadre des procédures et préparatifs aux mois sacré du ramadan.

Des approvisionnements avant le mois du Ramadan

Le directeur de l’organisation des marchés Ahmed Mokrani a dévoilé des approvisionnements qui concernent les viandes après la flambée qu’ont connu leurs prix, Ahmed Mokrani a dévoilé un apport de 54.500 tonnes de viandes rouges et un autre de 47.000 tonnes de viandes blanches, et ce afin de les rendre disponibles durant le mois sacré.

Quant aux viandes rouges, Mokrani a confirmé que la quantité des viandes rouges sera assurée par une mise en disposition d’environ 29.000 vaches et environ un million de moutons ce qui fera environ 30.000 tonnes de viande rouge, toujours selon le même intervenant le reste de la quantité promise sera complétée en amenant la viande du Sud algérien.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid Hani, a annoncé que 150 points de vente des viandes seront mis en place et ils concerneront les viandes rouges et les volailles, ainsi que 430 millions d’œufs.

L’approvisionnement ne concerne pas uniquement les viandes mais aussi la « pomme de terre« , l’un des produits les plus consommés en Algérie et qui connaît toujours une hausse importante dans ses prix. Dans le but de la rendre disponible à des prix moins élevés, le Directeur de régulation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce Ahmed Mokrani a annoncé un apport de 30.000 tonnes de pomme de terre, lors de son passage sur la ondes de la Radio Algérienne.