Ramadan 2022 : un grand iftar organisé sur Times Square à New York

Le mois de Ramadan est une grande occasion pour certains de se montrer solidaires les uns envers les autres, de se rapprocher d’Allah mais également un moment de partage. Les communautés musulmanes aux quatre coins du monde ne manquent au rendez-vous en ce mois pour organiser des événements ouverts au grand public afin de faire connaître l’Islam.

Samedi 02 Avril 2022, des centaines de musulmans se sont réunies à Times Square pour célébrer le début du Ramadan de cette année et rompre le jeûne ensemble entre musulmans. A cet effet, 1500 repas ont été distribués entre la 44e et Broadway, dans la soirée du premier jour du Ramadan.

« Pour les musulmans, il ne s’agit pas seulement de jeûner pour comprendre ce que ressentent les personnes en situation d’insécurité alimentaire. En fait, nous faisons cela pour nous rapprocher de notre créateur, de notre seigneur, Allah, et pour mieux le combattre », a expliqué un des membres de la SQ, organisateurs de cet événement.

En effet, ce grand Iftar a pour but de faire connaître ce qu’est l’Islam à ceux qui ne le connaissent pas. « Nous sommes ici pour expliquer notre religion à tous ceux qui ne savent pas ce qu’est l’islam », a-t-il déclaré. « L’islam est une religion de paix ».

Le Times Square animé par la prière de Tarawih, le premier jour du Ramadan

Times Square, à New York, a accueilli samedi 2 Avril 2022 sa toute première prière de Tarawih et ce dans le but de rapprocher plus de newyorkais à la religion islamique. Cependant, plusieurs personnes de la communauté musulmane ont fait part de leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux au sujet du déroulement de l’événement dans cet endroit très fréquenté.

Effectivement, de nombreux New-Yorkais musulmans se sont montrés inquiets quant à la tenue d’événements religieux dans ce lieu, estimant que les prières faites en présence de gigantesques panneaux publicitaires très animés ne permettraient pas de combler les lacunes entre les musulmans et la communauté au sens large. »Tarawih est censé être une forme intime de prière. Je ne comprends pas pourquoi cela doit être fait à Times Square. Avez-vous vu les panneaux d’affichage ? » a déclaré Sabrina Jamil, une habitante du Queens.

Farah Zaidi, qui habite à Brooklyn, estime qu’en dépit des affirmations des organisateurs, il est difficile de savoir ce que l’événement public accomplira, hormis le fait de servir de spectacle « Vont-ils faire complètement taire Times Square, qui est littéralement l’endroit le plus bruyant où se trouver avec de la musique forte partout, pendant qu’ils récitent les plus belles paroles d’Allah ?”

Sami Rizwan, un autre résident, a confié que les fonds utilisés par la SQ pour le financement et l’organisation d’un tel événement auraient pu être utilisés pour alimenter les sans-abri de la ville ou d’autres groupes vulnérables.