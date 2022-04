Ramadan 2022 : Tebboune lance un appel aux commerçants

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple Algérien et a lancé un appel aux commerçants.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé au peuple Algérien dans une allocution télévisée ce vendredi soir, suite à l’annonce de l’observation du croissant lunaire de Ramadan, confirmant le début du mois sacré en Algérie, demain, samedi 2 avril 2022.

Ainsi, et à l’occasion du mois de Ramadan de l’année 2022 correspondant à l’année 1443 de l’hégire, le Président Tebboune a exprimé ses meilleurs vœux au peuple Algérien et l’a félicité à l’occasion de ce mois sacré.

Dans son allocution, le chef de l’État n’a pas manqué de souligner que les mosquées seront ouvertes pour accueillir les fidèles pour l’accomplissement de la prière des Tarawih, notant que cette mesure intervient suite à l’amélioration de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Cependant, le Président a saisi l’occasion pour rappeler l’importance de la vigilance ainsi que le respect strict et rigoureux du protocole sanitaire au niveau des espaces publics.

Le Président lance un appel aux commerçants

Le Président Tebboune a également rappelé le peuple des fondements de la religion et des traditions des ancêtres afin de l’encourager à adopter une consommation rationalisée et à réduire le gaspillage alimentaire, particulièrement au cours de ce mois sacré.

Dans ce même sens, le chef de l’État a noté que beaucoup de pays, de par le monde, font face à des difficultés d’approvisionnement, à la malnutrition, voire à la famine, en marge des bouleversements que traversent le monde.

Par conséquent, le Président de la République s’est adressé aux commerçants et leur a demandé de se montrer cléments et miséricordieux envers les citoyens et les citoyennes et de ne pas tenter de tirer profit de la situation en augmentant les prix.

Enfin, le Président Tebboune a renouvelé ses félicitations à l’occasion du mois de Ramadan à l’ensemble du peuple algérien ainsi qu’à la diaspora algérienne à l’étranger.

Il convient de rappeler que la Commission nationale d’observation du croissant lunaire a annoncé que le mois de Ramadan de l’année 2022 correspondant à l’année 1443 de l’hégire débutera demain, samedi, 2 avril 2022 en Algérie.