Ramadan 2022 : samedi 2 avril, premier jour de jeûne en Algérie

À l’occasion de la nuit du doute, le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs vient d’annoncer l’observation du croissant lunaire, confirmant ainsi le début du mois sacré de Ramadan 2022 en Algérie.

En effet, la Commission nationale d’observation du croissant lunaire vient d’annoncer que le mois de Ramadan de l’année 2022 correspondant à l’année 1443 de l’hégire débutera demain, samedi, 2 avril 2022 en Algérie.

Selon le communiqué de la Commission nationale, cette annonce intervient suite à l’observation du croissant lunaire de Ramadan qui a été établie ce soir, à l’occasion de la nuit du doute.

Il convient de rappeler que la Commission nationale d’observation du croissant lunaire s’est réunie ce vendredi soir à Dar El-Imam Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi à Mohammadia (Alger) à l’occasion de la nuit du doute pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan 2022 (1443 de l’hégire).

La date de Ramadan 2022 en France

Dans un communiqué rendu public ce vendredi sur Twitter, la Grande mosquée de Paris a fait savoir que « les fédérations musulmanes, se référant à l’avis religieux de leur commission, annoncent aux musulmans de France que le samedi 2 avril 2022 est le premier jour du mois de Ramadan ».

Notons également que l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Bahreïn ont annoncé que la date du premier jour du mois sacré a été fixée au samedi 2 avril 2022, tandis que le Sultanat d’Oman, l’Indonésie, le Sultanat de Brunei et la Malaisie ont indiqué que la date du premier jour de Ramadan 2022 coïncidera avec le dimanche 3 avril, et ce, à cause l’observation du croissant lunaire de Ramadan qui n’a pas pu être établie.